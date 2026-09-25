İslahiye çevre yolunda kaldırıma çıkan otomobil ters döndü

kaza yeri ve araç durumu:

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Ağabey Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çıktı ve ters takla attı. Olayda araçta bulunan sürücü L.Y. olduğu, aracın plakasının 70 AAU 575 olduğu bildirildi.

Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine kısa sürede kaza yerine sevk edildi. Kaza sonucu araçta ağır hasar oluşurken, sürücünün araç içinde sıkıştığına dair bilgi aktarılmadı.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerinde görev yapan sağlık ekipleri ilkin müdahaleyi gerçekleştirdi ve sürücü hafif yaralı olarak tespit edilerek hastaneye kaldırıldı. Trafik güvenliği ve delil toplama çalışmaları kapsamında polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Kazaya karışan araç, ekiplerin çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KALDIRIMA UÇARAK TERS DÖNDÜ. KAZADA SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI.