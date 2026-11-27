İslahiye çevre yolunda trafik kazası

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olayda, sürücüler D. Ersü (29) ile Ali G. (24) ve araçta yolcu olarak bulunan B.M.A. (20) yaralandı.

Kaza yeri ve araçlar:

İddialara göre, 11 EF 776 plakalı Skoda marka otomobili D. Ersü (29) kullanıyordu; diğer araç ise 27 NZ 530 plakalı Tofaş olup sürücüsü Ali G. (24) idi. Çarpışma sonucu her iki sürücü ve 27 NZ 530 plakalı araçtaki yolcu B.M.A. (20) yaralandı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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