İslahiye devlet hastanesinde elektrik odası yangını kısa süreli tahliyeye yol açtı

yangının çıktığı nokta ve müdahale:

Olay, öğle saatlerinde İslahiye ilçesinde meydana geldi. İslahiye Devlet Hastanesi'nin eksi 1 bodrum katındaki elektrik odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede etraf yoğun dumanla kaplandı ve hastane içinde panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bildirildiği üzere küçük çaplı yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

tahliye süreci ve son durum:

Yangın esnasında hastanede tedavi gören hastalar, sağlık çalışanları ve vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yapılan tahliyede yetkililer, yaralanan olmadığını bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından sağlık çalışanları, hastalar ve ziyaretçiler tekrar hastaneye alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış nedeni inceleniyor.

GAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ'NİN BODRUM KATINDA BULUNAN ELEKTRİK ODASINDA YANGIN ÇIKTI. PANİĞE NEDEN OLAN YANGINDA YARALANAN OLMAZKEN, HASTANE TEDBİR AMAÇLI KISA SÜRELİĞİNE TAHLİYE EDİLDİ.