İslahiye'de düğüne giden konvoyda kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, düğüne gitmekte olan araçların karıştığı trafik kazasında iki sürücü yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi'nde gerçekleşti.

kaza nasıl gelişti:

Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda bulunan 06 MD 9050 plakalı gelin arabası ile karşı yönden gelen 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan gelin ve damat herhangi bir yara almadı.

müdahale ve soruşturma:

Kaza haberinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı; ekipler kazanın oluş nedenini ve olası ihmalleri araştırıyor.

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