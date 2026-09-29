İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş kulak küpeleriyle sahibine kavuştu

Olayın gelişimi:

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Ökkeş Atılgan'a ait 17 büyükbaş hayvanın kaybolduğu bildirildi. Olay, ilçenin Türkbahçe Mahallesi kırsalında gerçekleşti; besici durumu yetkililere bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı.

Buluntu ve tespit süreci:

Yapılan arama sonucunda, kayıp hayvanlar Beyler Mahallesi'nde bir boş arazide bulundu. Bölgede görev yapan zabıta ile ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, hayvanların kulak küpelerindeki kayıtları kontrol ederek sahiplerini tespit etti.

Teslim anı ve değerlendirme:

Bulunan hayvanlar, kulak küpelerindeki bilgilerle doğrulandı ve tek tek sayılarak sahibi Ökkeş Atılgan'a teslim edildi. Atılgan, kaybettiği hayvanlarını geri aldığı sırada zabıta ile ilçe tarım ekiplerine teşekkür etti.

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE KAYBOLAN 17 BÜYÜKBAŞ HAYVAN, ZABITA VE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KULAK KÜPELERİNDEKİ BİLGİLERDEN SAHİBİ BULUNARAK TESLİM EDİLDİ.