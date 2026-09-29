Dolar 48,9948 +0,02%
Euro 55,6078 -0,18%
Bist 12.338,83 -2,02%
Altın Gram 6.615,92 +0,76%
EUR/USD 1,1346 -0,24%
Brent Petrol 96,53 -1,33%
--°

İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş kulak küpeleriyle sahibine kavuştu

İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş, zabıta ve ilçe tarım ekiplerinin küpe numaralarını kontrol etmesiyle tespit edilip sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş kulak küpeleriyle sahibine kavuştu

Olayın gelişimi:

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Ökkeş Atılgan'a ait 17 büyükbaş hayvanın kaybolduğu bildirildi. Olay, ilçenin Türkbahçe Mahallesi kırsalında gerçekleşti; besici durumu yetkililere bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı.

Buluntu ve tespit süreci:

Yapılan arama sonucunda, kayıp hayvanlar Beyler Mahallesi'nde bir boş arazide bulundu. Bölgede görev yapan zabıta ile ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, hayvanların kulak küpelerindeki kayıtları kontrol ederek sahiplerini tespit etti.

Teslim anı ve değerlendirme:

Bulunan hayvanlar, kulak küpelerindeki bilgilerle doğrulandı ve tek tek sayılarak sahibi Ökkeş Atılgan'a teslim edildi. Atılgan, kaybettiği hayvanlarını geri aldığı sırada zabıta ile ilçe tarım ekiplerine teşekkür etti.

GAZİANTEP&#039;İN İSLAHİYE İLÇESİNDE KAYBOLAN 17 BÜYÜKBAŞ HAYVAN, ZABITA VE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ...

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE KAYBOLAN 17 BÜYÜKBAŞ HAYVAN, ZABITA VE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KULAK KÜPELERİNDEKİ BİLGİLERDEN SAHİBİ BULUNARAK TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Efeler'de takside yakalanan paket adliyeye taşındı: 1 kilo 21 gram metamfetamin
images

Konak'ı sarsan cinayet davası: eş ağırlaştırılmış müebbet talep ediyor
images

Malatya'da Madencioğlu apartmanı davasında sanıklara 8 yıldan 11 yıla kadar hapi...
images

Mudanya'da sağanak sonrası bahçeler suya teslim oldu, yetkililer incelemede

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni döneme merhaba: Erciyes Üniversitesi öğrencilerle tanıştı

Kto seçimlerinde kırmızı çizgi: kardeşim de olsa rakip olur

Efeler'de takside yakalanan paket adliyeye taşındı: 1 kilo 21 gram metamfetamin

ESOGÜ'den yenilenen kontakt lens polikliniğiyle kişiye özel görme rehabilitasyonu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan