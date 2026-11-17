İslahiye'de motosiklet ve otomobilin çarpışması

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi Barazi Caddesi'nde gerçekleşti.

Kaza anı ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 27 AFL 182 plakalı motosiklet, E.T. yönetimindeki 27 BGH 970 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildikten sonra İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE YAPILAN İHBAR SONRASI OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. KAZADA HAFİF YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, OLAY YERİNDEN YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.