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İslahiye'de vatandaşların traktör müdahalesiyle anız yangını kontrol altına alındı

İslahiye'de hastane yakınındaki tarlada çıkan anız yangını, tarla sahibi ve çevredekilerin traktör müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; can kaybı yok.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İslahiye'de vatandaşların traktör müdahalesiyle anız yangını kontrol altına alındı

İslahiye'de tarlada başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ilçe devlet hastanesi yakınındaki bir tarlada çıkan anız yangını çevrede paniğe yol açtı. Alevler, yan tarafta bulunan başka bir tarlaya sıçradı; yangını fark eden tarla sahibi ile çevredeki vatandaşlar hemen müdahaleye başladı.

Müdahale araçları ve müdahale şekli:

Bölgede bulunan traktörler kullanılarak yapılan müdahale ile alevler hızla söndürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın, vatandaşların kendi imkanlarıyla kontrol altına alındı ve yayılmasının önüne geçildi.

Durum ve yetkililerin bildirimi:

Tarla sahibi, traktörlerin bölgede olmasının müdahaleyi kolaylaştırdığını belirterek, "Korkulacak bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİ HASTANE YAKININDA ÇIKAN VE PANİĞE NEDEN OLAN ANIZ YANGINI, ÇEVREDEKİ...

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİ HASTANE YAKININDA ÇIKAN VE PANİĞE NEDEN OLAN ANIZ YANGINI, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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