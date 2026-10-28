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Islak yolda direksiyon hakimiyeti kayboldu: Üçgöz girişinde otomobil takla attı

Adıyaman'ın Besni Üçgöz girişinde ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil takla attı, araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Islak yolda direksiyon hakimiyeti kayboldu: Üçgöz girişinde otomobil takla attı

kaza ayrıntıları:

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Üçgöz köyü girişinde meydana gelen kazada, yolun ıslak olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıktı ve takla atarak ters döndü. Sürücünün ismi haber kaynaklarında H.Y. olarak belirtildi; araç 27 AAB 742 plakalıydı.

yaralanma ve araç hasarı:

Ters dönen otomobilde sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

soruşturma:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARA ALMADAN...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTUILDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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