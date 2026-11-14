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İslamabad temasları: Ertuğruloğlu temsilciliği ziyaretinde Pakistan’a teşekkür etti

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi için geldiği İslamabad’da temsilciliği ziyaret ederek Pakistan’a teşekkür etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Merve Çelik

İslamabad temasları: Ertuğruloğlu temsilciliği ziyaretinde Pakistan’a teşekkür etti

ziyaretin ilk durağı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ilk resmi temasını KKTC Temsilciliği’ne yaptı.

temsilcilikte görüşmeler:

Ertuğruloğlu, İslamabad’daki KKTC Temsilcisi Buket Kop ve temsilcilik görevlileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede temsilcilik faaliyetleri, bölgesel temasların koordinasyonu ve toplantının gündemi hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

medya açıklamaları ve teşekkür:

Ziyaret çerçevesinde Pakistan devlet televizyonuna konuşan Ertuğruloğlu, güncel gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı ve dost ülke Pakistan’ın Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdiği desteğe vurgu yaparak Pakistan’a teşekkür etti. Konuşmada, iki ülke arasında devam eden iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Temsilcilik ziyareti, Ertuğruloğlu’nun EİT toplantısı kapsamında gerçekleştireceği diğer görüşmeler öncesinde hem saha bilgisinin güncellenmesini hem de diplomatik iletişimin güçlendirilmesini amaçladı.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, EKONOMİK İŞBİRLİĞİ...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 30. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI’NA KATILMAK ÜZERE RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PAKİSTAN’IN BAŞKENTİ İSLAMABAD'DA KKTC TEMSİLCİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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