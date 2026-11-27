Toplantı detayları:

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Mekke Ortak Savunma İttifakı bünyesindeki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

Gündemdeki ana başlıklar:

Toplantıda ittifak üyesi ülkelerle, özellikle Pakistan ve Suudi Arabistan ile askeri alanda yürütülen işbirliği, bölgesel ve küresel gelişmelerin savunma politikalarına etkileri ele alındı. Taraflar stratejik, siyasi ve savunma düzeyinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak yaklaşımların değerlendirilmesine odaklandı.

Diplomasi ve sembolik anlar:

Program kapsamında Bakan Fidan ve Bakan Güler, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğraf, ittifak içindeki yakın temas ve diplomatik diyaloğun görsel bir yansıması olarak değerlendirildi.

İSLAMABAD’DA MEKKE ORTAK SAVUNMA İTTİFAKI STRATEJİK SİYASİ VE SAVUNMA KOMİTESİ'NDEN İKİNCİ OLAĞAN TOPLANTIYA BAKAN FİDAN, BAKAN GÜLER VE GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU KATILDI