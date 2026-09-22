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İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

Erdoğan, Batı'da yayılan İslamofobinin kadın ve kız çocuklarına ayrımcılığı artırdığını, başörtüsü yasaklarının temel haklara saldırı olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:55

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı'da artan İslamofobiye dikkat çekerek bu eğilimin özellikle Müslüman kadınlar ve kız çocukları üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Açıklamada, bazı ülke uygulamalarının eğitim alanına taşındığına işaret edilerek bunun insan hakları açısından kaygı verici olduğu belirtildi.

Erdoğan, "Batı’da bir veba gibi yayılan İslamofobi, bu sorunların başında geliyor. Özellikle Müslüman kadınlar ve kız çocukları, son yıllarda daha fazla ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bazı ülkelerin okullarda uyguladığı başörtüsü yasaklarını, kadınların en temel haklarına yönelik bir saldırı olarak görüyoruz" dedi.

Hedef alınan gruplar:

Açıklamada öne çıkan nokta, ayrımcılığın gençleri ve eğitim çağındaki kız çocuklarını doğrudan etkilemesi. Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri, bu kesimlerin hem sosyal hayatta hem de eğitim kurumlarında uygulanabilecek sınırlamalarla karşılaşma riskine dikkat çekiyor. Müslüman kadınlar ve kız çocukları bağlamında yapılan vurgu, sorunun bireysel haklar ve eşit erişim boyutunu ön plana çıkarıyor.

Eğitim alanındaki yasakların değerlendirilmesi:

Erdoğan, başörtüsü yasağı uygulamalarını sadece sembolik bir düzenleme olarak görmediğini, bunun aynı zamanda kadınların en temel haklarına yönelik bir saldırı olarak algılandığını ifade etti. Bu değerlendirme, eğitim politikalarının insan hakları perspektifiyle ele alınması gerektiğini işaret ediyor ve tartışmayı hukuk, eğitim politikası ve toplumsal eşitlik eksenlerine taşıyor.

Bu açıklama, İslamofobi tartışmasını uluslararası kamuoyunun dikkatine sunarken, eğitim ortamlarında alınan kararların toplumsal etkilerinin yeniden değerlendirilmesi çağrısını da içeriyor. Cumhurbaşkanı'nın sözleri, başörtüsü yasakları üzerinden şekillenen ayrımcılığın hem bireysel hem de kurumsal sonuçları üzerinde durulması gerektiğine işaret ediyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, &quot;Batı’da bir veba gibi yayılan İslamofobi, bu sorunların başında geliyor....

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı’da bir veba gibi yayılan İslamofobi, bu sorunların başında geliyor. Özellikle Müslüman kadınlar ve kız çocukları, son yıllarda daha fazla ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bazı ülkelerin okullarda uyguladığı başörtüsü yasaklarını, kadınların en temel haklarına yönelik bir saldırı olarak görüyoruz" dedi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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