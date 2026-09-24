İşlek caddede minibüs durağını işgal eden sürücü tepki çekti

Bilecik'te Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, park yeri bulamayan bir sürücü minibüslerin yolcu alıp bindirmesi için sarı çizgiyle ayrılan alana aracını park etti. Uygunsuz park, bölgedeki minibüs şoförlerinin tepkisini çekti.

Olayın detayları:

İddialara göre 11 EL 759 plakalı araç, cadde üzerinde boş park yeri bulunamaması nedeniyle minibüs durağının önündeki alana yanaştı. Minibüs sürücüleri, yolcu indirip bindirme sırasında alanın kullanılmasının engellendiğini ve bu durumun trafik akışını olumsuz etkilediğini belirtti.

Sürücülerin tepkisi ve beklenti:

Minibüs şoförleri yetkililerden ve diğer sürücülerden daha dikkatli olmalarını istedi; uygunsuz parkların özellikle yoğun saatlerde sorun yarattığı vurgulandı. Olay, kent merkezinde park disiplinine ilişkin duyarlılığın artırılması gerektiğini yeniden gündeme taşıdı.

11 EL 759 plakalı aracın durumu, çevredeki sürücülerin tepkisine neden olurken, minibüslerin yolcu alıp indirme alanlarının korunmasının önemine dikkat çekildi.

MİNİBÜS DURAĞINA PARK EDEN DUYARSIZ SÜRÜCÜ TEPKİLERE NEDEN OLDU