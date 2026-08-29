İşlerini bıraktı, bisikletiyle önce Türkiye sonra dünya diyor

İş yerini kapatıp yollara çıktı

Antalyadan bisikletiyle yola çıkan 46 yaşındaki Mehmet Hazar, yaklaşık 805 kilometrelik bir mesafe kat ederek Gaziantep'e ulaştı. Uzun süredir hayalini kurduğu bu yolculuğu gerçekleştirmek için iş yerlerini kapattığını ve seyahati boyunca ihtiyaçlarını gittiği şehirlerde çalışarak karşılamayı tercih ettiğini söylüyor.

Seyahat temposu ve rota:

Hazar, Antalya'dan başlayıp sırayla Mersin ve Adana üzerinden Gaziantep'e ulaştı. Çadır ve gerekli ekipmanlarıyla yola çıkan gezgin, sıcak havalardan kaçınmak için genellikle sabahın erken saatleri, 5-6 civarında pedala basıyor. İlk gün 100 kilometre gitmeyi denediğini ancak aşırı sıcak nedeniyle bunun çok yorucu olduğunu belirtti; bundan sonra günlük mesafeyi ortalama 40-50 kilometre ile sınırladı.

Yolculuğun başından beri geçen sürenin yaklaşık 16 gün olduğunu aktaran Hazar, tempoyu uzun soluklu bir gezinin gerektirdiği şekilde dengede tutmaya çalıştığını vurguluyor.

Günlük işler, konaklama ve gelecek hedefleri:

Yol boyunca zaman zaman günlük işlerde çalışarak para kazandığını anlatan Hazar, bulaşık yıkama gibi işler yaparak harcama ihtiyaçlarını karşılıyor ve yerel halkın destekçi yaklaşımından memnun kaldığını ifade ediyor. Konaklamalarını uygun gördüğü yerlerde çadırla gerçekleştirdiğini belirtti.

Gaziantep'te kentin tarihi mekanlarını gezme fırsatı bulan Hazar, Gaziantep halkının ilgisinden duyduğu memnuniyeti sıkça dile getirdi. Gelecek planı olarak Türkiye'yi tamamladıktan sonra Gürcistan'a geçmeyi hedefliyor; rotasını Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Kars ve Ardahan üzerinden sürdürecek. Hazar, Allah'ın izniyle ve sağlık elverdiği sürece Gürcistan'a kadar devam edip ardından dünyayı yavaş bir tempoyla bisikletle gezmeyi amaçladığını belirtti.

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MEHMET HAZAR, YAKLAŞIK 805 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİREREK GAZİANTEP'E ULAŞTI.