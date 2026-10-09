İşletmeler günlük cirolarıyla Sivasspor'a doğrudan destek verebilecek

Şekerbank ve Sivasspor iş birliğiyle Taraftar POS

Şekerbank, üye işyerlerine özel geliştirdiği Taraftar POS çözümünü Sivasspor ile hayata geçirdi. Uygulama, işletmelerin günlük ticari faaliyetlerini sürdürürken aynı zamanda gönül verdikleri kulübe katkı sağlama imkânı sunuyor.

Nasıl çalışıyor

Taraftar POS kullanan işletmeler, tercih etmeleri halinde POS üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde günlük ciroları üzerinden Sivasspor'a destek sağlayabiliyor. Sistem, yapılan her ödeme üzerinden kulübe doğrudan katkı aktarılmasına imkân tanıyacak şekilde tasarlandı ve işletmenin günlük operasyonlarını aksatmadan çalışıyor.

İşletmeler için öne çıkan avantajlar

Bu uygulama, işletmelere hem finansal hizmetlerle entegrasyon hem de toplumsal bağlılığı güçlendirme fırsatı sunuyor. İşletmeler için ek işlem yükü yaratmadan, müşterilerin yaptığı ödemeler aracılığıyla kulübe destek sağlama olanağı oluşturuyor; bu sayede taraftarlarla kulüp arasındaki bağ daha somut bir destek kanalına dönüşüyor.

Şekerbank Dijital Çözümler ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çamlar konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Şekerbank olarak, finansal çözümlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel ilgi alanlarını da gözeterek geliştirmeye önem veriyoruz. Taraftar POS ile işletmelerin günlük ticari faaliyetlerini sürdürürken destekledikleri spor kulübüne katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. Sivasspor iş birliğimizin, taraftarlarla kulüp arasındaki bağı güçlendiren ve işletmelerin spor kulüplerine farklı bir kanaldan destek vermelerine imkân sağlayan bir uygulama olmasını hedefliyoruz."

Yapılan anlaşmaya göre, Taraftar POS kullanan üye işyerleri, tercih ettikleri takdirde POS üzerinden gerçekleştirilen ödemeler aracılığıyla günlük ciroları üzerinden Sivasspor'a destek sağlayabilecek.

ŞEKERBANK DİJİTAL ÇÖZÜMLER VE İŞLETME BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇAMLAR