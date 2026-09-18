Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

İşletmelerin enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklarla belgelendiren çözüm

Uludağ Elektrik, I-REC ve YEK‑G sertifikalarıyla işletmelerin elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklara bağlayarak sürdürülebilirlik hedeflerini belgeliyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

İşletmelerin enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklarla belgelendiren çözüm

yenilenebilir enerji dönüşümünün tablosu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Temmuz 2026 verilerine göre Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün %62,8 gibi önemli bir payı yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Bu eğilim, sadece üretim tarafında değil, tüketicilerin kullandıkları elektriğin kaynağını şeffaf biçimde göstermelerine yönelik taleplerde de artışa neden oluyor. İşletmeler artık enerji tedariklerini değerlendirirken yalnızca maliyet ve sürekliliği değil, aynı zamanda kaynak ve çevresel etkileri de göz önünde bulunduruyor.

Uludağ Elektrik'in sertifika hizmetleri:

Bu değişime yanıt veren Uludağ Elektrik, müşterilerine I-REC (International Renewable Energy Certificate) ve YEK‑G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi) gibi sertifikalar sunuyor. Bu belgeler, işletmelerin tükettikleri elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini şeffaf ve izlenebilir biçimde belgelemelerine olanak tanıyor. Sertifikalarda genellikle üretim tesisi, üretim tarihi ve kaynak bilgileri yer alıyor; böylece tüketim ile üretim kaynağı arasında doğrudan ilişki kurulabiliyor.

sürdürülebilirlik stratejilerinde belgelendirmenin rolü:

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, şirketlerinin müşterilerinin sürdürülebilirlik yolculuklarına teknik ve belgesel destek sağladıklarını vurguluyor. Arslan, "Enerji dönüşümünün hızlandığı bir dönemde işletmelerin enerji tüketimleri ile birlikte, bu enerjinin kaynağını da dikkate almaları gerekiyor" diyerek belgelendirmenin hem çevresel hedeflere katkı hem de kurumsal raporlamada güvenilirlik sağladığını belirtiyor. Şirketin sunduğu uygulamalar, işletmelerin çevresel performanslarını ölçmelerine, raporlamalarına ve hedeflerine uygun olarak enerji tedarikini şekillendirmelerine yardımcı oluyor.

Sonuç olarak, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin yükselen payı, işletmeler için «tüketimin kaynağını belgelenebilir kılma» ihtiyacını da artırıyor. Uludağ Elektrik’in I-REC ve YEK‑G gibi çözümleri, bu ihtiyaca yanıt verirken aynı zamanda yenilenebilir kaynakların kullanımının ve gelişiminin desteklenmesine katkı sunuyor.

ULUDAĞ ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ REMEZAN ARSLAN

ULUDAĞ ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ REMEZAN ARSLAN

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti
images

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada
images

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen ara...
images

Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü