İşletmelerin enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklarla belgelendiren çözüm

yenilenebilir enerji dönüşümünün tablosu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Temmuz 2026 verilerine göre Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün %62,8 gibi önemli bir payı yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Bu eğilim, sadece üretim tarafında değil, tüketicilerin kullandıkları elektriğin kaynağını şeffaf biçimde göstermelerine yönelik taleplerde de artışa neden oluyor. İşletmeler artık enerji tedariklerini değerlendirirken yalnızca maliyet ve sürekliliği değil, aynı zamanda kaynak ve çevresel etkileri de göz önünde bulunduruyor.

Uludağ Elektrik'in sertifika hizmetleri:

Bu değişime yanıt veren Uludağ Elektrik, müşterilerine I-REC (International Renewable Energy Certificate) ve YEK‑G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi) gibi sertifikalar sunuyor. Bu belgeler, işletmelerin tükettikleri elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini şeffaf ve izlenebilir biçimde belgelemelerine olanak tanıyor. Sertifikalarda genellikle üretim tesisi, üretim tarihi ve kaynak bilgileri yer alıyor; böylece tüketim ile üretim kaynağı arasında doğrudan ilişki kurulabiliyor.

sürdürülebilirlik stratejilerinde belgelendirmenin rolü:

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, şirketlerinin müşterilerinin sürdürülebilirlik yolculuklarına teknik ve belgesel destek sağladıklarını vurguluyor. Arslan, "Enerji dönüşümünün hızlandığı bir dönemde işletmelerin enerji tüketimleri ile birlikte, bu enerjinin kaynağını da dikkate almaları gerekiyor" diyerek belgelendirmenin hem çevresel hedeflere katkı hem de kurumsal raporlamada güvenilirlik sağladığını belirtiyor. Şirketin sunduğu uygulamalar, işletmelerin çevresel performanslarını ölçmelerine, raporlamalarına ve hedeflerine uygun olarak enerji tedarikini şekillendirmelerine yardımcı oluyor.

Sonuç olarak, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin yükselen payı, işletmeler için «tüketimin kaynağını belgelenebilir kılma» ihtiyacını da artırıyor. Uludağ Elektrik’in I-REC ve YEK‑G gibi çözümleri, bu ihtiyaca yanıt verirken aynı zamanda yenilenebilir kaynakların kullanımının ve gelişiminin desteklenmesine katkı sunuyor.

ULUDAĞ ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ REMEZAN ARSLAN