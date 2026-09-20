İsmail Kartal: farklı galibiyetle hem oyunculara hem taraftarlara moral verdik

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal, hafta boyunca rakibi çok iyi analiz edip hazırlandıklarını, son iki maçtaki puan kayıplarını düzeltmek istediklerini söyledi. Kartal, "Hafta başından beri rakibi çok iyi analiz ettik. Hep birlikte çok iyi hazırlandık. Son iki lig maçında puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk. Bugün taraftara karşı kendimizi affettirmek istiyorduk. Bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımıza armağan ediyorum. Bize güzel bir moral oldu" dedi.

eleştiriler ve baskıyla başa çıkma:

Kartal, karşılaştıkları eleştiriler ve baskı hakkında da konuştu. "Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bazı haftalarda istediğiniz sonucu alamayıp bazen alıyorsunuz. Bazen de hakemlerin etkisiyle maçı kaybediyorsunuz. Ama kimse bunlara değinmiyor. Ya beni ya da futbolcularımızı suçluyorlar. Bunların bir maçlık olmaması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa’ya bakınca teknik direktörlerin böyle şeylerle karşılaştığını düşünmüyorum. Biz Lyon ve Roma maçlarında Türk futbolunu güzel temsil etmişiz. Ama bunların değeri yok. En ufak şeyde hoca suçlu. Ama biz alışığız. Mesleğimiz bu. Bunları göğüslemek zorundayız. Dışarıya kulaklarımızı tıkayıp sadece işimize konsantre olacağız. Takımı nasıl daha iyi oynatırız diye düşünüyoruz. Bunların peşindeyiz" sözlerini kullandı.

hakem ve VAR değerlendirmesi:

Maçın ilk dakikasındaki penaltı pozisyonunun VAR'dan verilmesiyle ilgili Kartal, "8-0 biten maçtan sonra hakemle ilgili konuşmak doğru değil. Önündeyse gördüklerini çalsınlar. Geçmişte verilmeyen penaltılarla alamadığımız 4 puanımız var. O puanları alsak bugün ligin lideriydik. Görmemiş olabilir diyelim, VAR’dan geldi. Öne geçtik bu golle. Sadece bir maç kazandık, bu da bize milli arada moral oldu" ifadelerini kullandı.

oyuncu tercihleri ve yerli oyuncular:

İspanyol oyuncu Marco Asensio hakkında da konuşan Kartal, kadroya alındığını ancak "normalde oynayacak durumda değil" olduğu için riske etmediklerini anlattı. "Futbolcumuzla konuştuk. Eğer bir mecburiyet olsaydı kendisini 20 dakika kadar oynatmayı planlıyorduk. Maç farklı bir skora gelince doktorumuz, ‘Oynatmayalım’ dedi. Aslında moral olması açısından ben yine oynatmayı düşünüyordum ancak bunun hem bizim hem de kendisi için risk olabileceğini değerlendirdik. Kendisi de ‘Oynamak istemiyorum, bu şekilde daha iyi oldu’ dedi. Bu nedenle kendisini oynatmadık" dedi.

Kartal ayrıca yerli oyunculara güvenini vurguladı: "Ben samimi bir insanım. Hayatım boyunca rol yapmadım. İçimdekini söyleyen bir insanım. İrfan’a ihtiyacım olduğunu söyledim, antrenmanlarda onu motive edip hazırladık. Yerli oyunculara güvendiğimi her zaman hissettiriyorum. Taraftarlarımız her şeyimiz. Onlar varsa bizler varız. Onlara bu mutluluğu tattırdığımız için onlardan fazla ben mutlu oluyorum". Son olarak Vedat Muriqi hakkında, fizik kalitesi ve bugünkü performansıyla ilgili övgüde bulunarak, "Bugün Muriqi’nin geldiği nokta gayet iyi bir nokta, o da bugün bir patlama yaptı. İnşallah bunun devamını getireceğini düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 8-0’lık Eyüpspor galibiyetinin kendilerine moral olduğunu ve bu galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.