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İsmail Yüksek: sahadaki tablo takımımıza yakışmadı, telafi edeceğiz

Milli futbolcu İsmail Yüksek, İtalya karşısındaki 4-1'lik yenilgiyi 'takıma yakışmayan' bir sonuç olarak nitelendirip sorumluluk alarak düzelteceklerini söyledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 01:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İsmail Yüksek: sahadaki tablo takımımıza yakışmadı, telafi edeceğiz

Maç sonrası değerlendirme

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basınla konuşan 27 yaşındaki İsmail Yüksek, sahada ortaya konan oyunun hem skor hem mücadele açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yüksek, maçın genel tablosunu "utanç verici bir skor" olarak tanımladı ve yaşananları düzeltmek için sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

ilk yarı ve taraftar tepkisi:

Yüksek, ilk yarıda takımın beklenen performansı sergileyemediğini belirtti. "1-0'dan sonra aslında ilk yarı istemediğimiz, bize yakışmayan, inanılmaz kötü bir mücadele" ifadelerini kullanan futbolcu, yenilen gollerin ardından tribünlerden gelen tepkilerin moral ve performans üzerinde etkili olduğunu söyledi. Buna karşın ikinci yarıda daha iyi bir mücadele ve oyun sergilediklerini düşündüğünü aktardı.

Maç içinde ve skor tabelasında ortaya çıkan tablonun herkes için hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Yüksek, duygularını ve takımın yaşadığı rahatsızlığı açıkça ifade etti. Taraftar tepkisinin sonuca etki ettiğini kabul ederken, bunun bir mazeret olmadığını, aksine sorumluluğu artıran bir unsur olduğunu belirtti.

takım içi konuşma ve gelecek hedefi:

Soyunma odasında bazı konuşmaların gerçekleştiğini, ancak bu detayların takım içinde kalması gerektiğini söyleyen Yüksek, asıl üzerinde durulması gereken noktanın sahada verilen mücadele olduğunu vurguladı. "Bu takımı bu duruma getiren de bizleriz. Bu takımı bu durumdan çıkartacak olan da bizleriz" sözleriyle hem eleştiri hem de sorumluluk çağrısı yaptı.

Yüksek, kişisel ve takım adına söz vererek "gerçekten bu durumu düzeltmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Ayrıca, önlerindeki deplasman maçlarıyla ilgili olarak Belçika ve yeniden İtalya ile oynanacak karşılaşmalara işaret etti; geçmişte zor deplasmanlardan başarıyla çıktıklarını hatırlatarak, aynı dirayeti gösterip yeniden güçlü bir görüntü sergileyeceklerine inandığını belirtti.

Konuşmasında, altı ay öncesindeki takım konumuna atıfta bulunan Yüksek, geçen sürede gösterilen mücadelenin bu skora uymadığını ifade etti ve takım arkadaşlarına olan inancını tekrarladı. İsmail Yüksek, önümüzdeki maçlarda gereken mücadeleyi verip istenen sonuçları almak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Milli futbolcu İsmail Yüksek, İtalya karşısında alınan 4-1&#039;lik mağlubiyetin kendileri adına utanç...

Milli futbolcu İsmail Yüksek, İtalya karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin kendileri adına utanç verici bir sonuç olduğunu belirterek, "Bu durumu düzeltmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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