İsmetpaşa'da dikiş kursu buluşması: Subaşı kadınların güçlenmesine vurgu yaptı

İsmetpaşa dikiş kursu ziyareti:

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İsmetpaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren dikiş kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, atölye ortamını inceledi ve kadınlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kurs çalışmaları ve talepler:

Ziyaret sırasında kurs sorumlularından eğitim programının içeriği, kursiyerlerin ihtiyaçları ve atölye işleyişi hakkında ayrıntılı bilgiler alındı. Kadınlar gelişim, aksesuar temini ve pazarlama konularında beklentilerini aktardı; bunlar not edilerek belediye kanallarında değerlendirileceği belirtildi.

kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki rolü:

Subaşı, kadınların sosyal ve ekonomik hayatın her alanında yer almasının önemine dikkat çekti. Ziyarette aktardığı sözler kursiyerler tarafından ilgiyle karşılandı: "Kadınların yalnızca üreten değil; kendini geliştiren, emeğini görünür kılan ve hayatın her alanında söz sahibi olan bireyler olarak güçlenmesini önemsiyoruz. Emekleriyle, fikirleriyle ve misafirperverlikleriyle bizleri ağırlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum".

Belediye yetkilileri, kursların hem bireysel becerilerin gelişmesine hem de kadınların ekonomik hayata katılımına katkı sağladığını vurgulayarak benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

BAŞKAN SUBAŞI, DİKİŞ KURSUNDA KADINLARLA BULUŞTU