raporun kapsamı ve stratejik çerçeve:

İspak Ambalaj, Kibar Holding iştiraki olarak esnek ambalaj ve teknik folyo alanındaki sürdürülebilirlik performansını 2025 Sürdürülebilirlik Raporu ile paydaşlarına sundu. GRI Standartları esas alınarak hazırlanan rapor, 1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemini kapsıyor ve şirketin Vizyon 2030 yol haritası doğrultusunda Paydaş, Çevre ve Sosyal başlıklarında yapılandırıldı. İzmit'te 2025'te devreye alınan ikinci fabrika ile toplam üretim kapasitesi yılda 35 bin ton seviyesine çıkarıldı; büyüme süreçleri sürdürülebilirlik hedefleriyle eş zamanlı yönetildi.

çevresel performans: somut düşüşler ve atık yönetimi:

Raporda öne çıkan çevresel göstergeler, 2020 baz yılına kıyasla ölçülen iyileşmeleri net biçimde ortaya koyuyor. Şirket, enerji yoğunluğunu %7, emisyon yoğunluğunu %9 azalttı; su kullanımında sağlanan iyileşme %19 olarak raporlandı. Atık yönetimi uygulamaları sonucunda, geri dönüştürülen ve geri kazanılan atık oranı %98 seviyesine ulaştı. Bu rakamlar, üretim süreçlerinde hem kaynak verimliliğine hem de döngüsel ekonomi uygulamalarına odaklanıldığının göstergesi oldu.

ar-ge ve ürün odaklı dönüşüm:

Rapor, Ar-Ge yatırım önceliklerinin de sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiğini vurguluyor. İspak, Ar-Ge bütçesinin yaklaşık yarısını çevreci ve düşük karbonlu ürün geliştirme çalışmalarına ayırdı; 2025'te yürütülen aktif projelerin %59'u çevre odaklı ürün geliştirmeye yönlendirildi. Bu yönelim, hem portföyde düşük karbonlu çözümlerin artmasına hem de pazar taleplerine yanıt verecek inovasyonların hızlanmasına hizmet ediyor.

sosyal performans ve dış doğrulamalar:

Şirketin sosyal göstergelerinde de belirgin ilerlemeler kaydedildi. Kadın çalışan oranı %19, kadın yönetici oranı %30 seviyelerine yükseldi; kişi başına düşen eğitim saati ise bir önceki yıla göre %61 artış gösterdi. Bu veriler, insan kaynağı yönetimi ve kapsayıcılık politikalarının güçlendiğine işaret ediyor.

İspak'ın sürdürülebilirlik performansı uluslararası platformlarda da tescillendi: EcoVadis'ten Gümüş Madalya, CDP'den B skoru alındı; Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri'nde şirket üç farklı kategoride ödül kazandı. Daha önce Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UNGC) 2023'te imzalayan şirket, 2024'te Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi'ne (SBTi) taahhütte bulundu ve Kibar Holding'in 2025-2035 dönemi Yeşil Dönüşüm Eylem Planı ile uyumlu bir yol izlemeyi hedefliyor.

İspak Genel Müdürü Hakan Koçoğlu rapora ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “2025, küresel ekonomide yeniden dengelenme çabalarının ve iklim odaklı dönüşümün iş dünyası üzerindeki etkilerini derinleştirdiği bir dönem oldu. Bu çok katmanlı gündem içerisinde şirket olarak tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik perspektifiyle ele almaya önem verdik. Enerji ve kaynak verimliliği alanındaki çalışmalarımızı daha da ileri seviyelere taşıdık. Elde ettiğimiz sonuçlar, çevresel performansımızı bütüncül bir yaklaşımla geliştirdiğimizi ortaya koyuyor.”

Genel değerlendirme olarak İspak'ın 2025 raporu, hem operasyonel verimlilikte hem de çevresel ve sosyal boyutlarda ölçülebilir ilerlemeler sunduğunu gösteriyor. Şirket, elde edilen performansı uluslararası doğrulamalarla destekleyerek ve Ar-Ge yatırımlarını çevreci ürünlere yönlendirerek büyümesini sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştiriyor.

İSPAK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN KOÇOĞLU