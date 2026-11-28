Ziyaretin amacı ve kapsamı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı temsilcileri, 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı kapsamında yürütülen “Yerel Düzeyde Gıda Yönetişimi ve Politikaları” projesi çerçevesinde Barselona ve Valensiya kentlerinde şehirlerarası bir öğrenme programı gerçekleştirdi. Ziyaretin hedefi, sürdürülebilir gıda sistemleri, yerel gıda politikaları, üretici-tüketici ilişkileri ve katılımcı gıda yönetişimi uygulamalarını yerinde görmekti.

İncelenen kurumlar ve uygulama alanları:

Barselona programı kapsamında temsilciler; Barcelona Metropolitan Alanı, Medcities, Parc Agrari del Baix Llobregat ve Mercabarna/Foodback gibi kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek metropol ölçeğinde gıda politikalarını, tarım alanlarının korunmasını, yerel üreticilerin desteklenmesine yönelik mekanizmaları ve dağıtım modellerini inceledi.

Valensiya ziyaretinde ise Valncia Sostenible, Mercavalncia, Mercat Central de Valncia ve Mercado de Russafa gibi yapılar üzerinden kentsel sürdürülebilirlik, geleneksel pazarların rolü, kısa tedarik zincirleri ve üretici-tüketici ilişkileri ele alındı.

Yerel üretimin desteklenmesi ve döngüsel uygulamalar:

İncelemelerde öne çıkan konular arasında gıda kayıplarının azaltılması, gıda artıklarının yeniden değerlendirilmesi ve döngüsel ekonomi uygulamaları bulundu. Mercavalncia ve pazar alanlarındaki gözlemler, yerel üreticilerin pazara erişimi ve gıda dağıtım süreçlerinin kısaltılmasının hem üretici gelirini hem de tedarik güvenliğini güçlendirdiğini ortaya koydu.

Büyükşehir temsilcileri, üretici-tüketici ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik uygulamaların; tanıtım, doğrudan satış kanalları ve yerel pazarların organizasyonu ile desteklendiğini not etti. Ayrıca, büyükşehirler düzeyinde yürütülen koordinasyon ve kurumlar arası iş birliği modellerinin, kentsel gıda politikalarının etkinliğini artırdığı vurgulandı.

Mersin için beklenen katkılar:

Elde edilen bilgi ve deneyimlerin, FOODGaP Projesi kapsamında Mersin’de geliştirilecek yerel gıda yönetişimi modeline aktarılması hedefleniyor. Ziyaret raporları, kısa tedarik zincirleri, gıda kayıplarını azaltmaya yönelik uygulamalar ve yerel üreticilerin pazara erişiminin kolaylaştırılmasına dair somut öneriler içerecek biçimde değerlendirilecek.

Genel olarak çalışma, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yerel gıda sistemlerini güçlendirme ve sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırma yönündeki stratejik adımlarına uluslararası örneklerden yola çıkarak katkı sağlamayı amaçlıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN 'INTERREG NEXT MED PROGRAMI' KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN 'YEREL DÜZEYDE GIDA YÖNETİŞİMİ VE POLİTİKALARI' PROJESİ ÇERÇEVESİNDE İSPANYA’NIN BARSELONA VE VALENSİYA KENTLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.