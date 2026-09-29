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İspanya Sevilla'da erken golle oyunu kontrol ederek Hırvatistan'ı 4-1 yendi

Sevilla'da oynanan maçta Lamine Yamal'ın iki golü, Marc Pubill ve Nico Williams'ın katkılarıyla İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 23:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İspanya Sevilla'da erken golle oyunu kontrol ederek Hırvatistan'ı 4-1 yendi

maç özeti:

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşmasında ev sahibi İspanya, maçın hemen başında 2. dakikada Lamine Yamal ile öne geçti. Hırvatistan, 28. dakikada Drena Beljo ile skoru eşitledi ancak İspanya 31. dakikada Marc Pubill ile yeniden üstünlüğü sağladı ve ilk yarı 2-1 tamamlandı.

ikinci yarı ve goller:

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren İspanya, 63. dakikada Lamine Yamal'ın ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın son bölümlerinde 89. dakikada Nico Williams skoru 4-1'e taşıdı. Karşılaşmanın kalanında başka gol olmayınca İspanya sahadan farklı galip ayrıldı.

grup tablosuna etkisi:

Bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İspanya, oynadığı iki maçtan da galip ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. Hırvatistan ise aldığı bu yenilgiyle grupta 3 puanda kaldı.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 3. GRUP&#039;TAKİ İKİNCİ MAÇINDA İSPANYA, KONUK ETTİĞİ HIRVATİSTAN&#039;I 4-1 MAĞLUP...

UEFA ULUSLAR A LİGİ 3. GRUP'TAKİ İKİNCİ MAÇINDA İSPANYA, KONUK ETTİĞİ HIRVATİSTAN'I 4-1 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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