Maç özeti:

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Isparta 32 Spor ile Somaspor, Isparta Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma 0-0 sonuçlanırken hakem üçlüsü Hatem Yarar, Giray Kara ve Ayşe Nida Portakal maçı yönetti.

Kadro ve değişiklikler:

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Oğulcan Başol, Mazlum Demir, Bahadır Yıldırım (Keni Var Uzun dk. 57), Bedirhan Altunbaş (Emirhan Parmaksız dk. 30), Kaan Yüksel, Mustafa Acar, Vedat Bora (Muhammed Dursun dk. 16), Enver Cenk Şahin (Kerem Nurhan dk. 87), Nurettin Çakır, İlke Tankul.

Somaspor: Batuhan Ataç, Mustafa Taner (Ferit Bay Gündüz dk. 46), Tamer, Enes Tayfun, Mert Polat Keklik (İlker Eren Gedik dk. 90+5), Berk Çetin, Mehmet Gündüz, Mustafa Doğru, Eniscan Atik, Berke Kayar (Ömür Pektaş dk. 81), Enes Yetkin (İbrahim Semih Apaydın dk. 90+2), Sadettin Derviş Erkan.

Kartlar ve maçın kırılma anları:

Maçta Mustafa Doğru (Somaspor) kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca Isparta 32 Spor'dan Nurettin Çakır, Oğulcan Başol, Mustafa Acar ve Emirhan Parmaksız; Somaspor'dan Sadettin Derviş ile Berke Kayar sarı kart gördü.

Her iki takım da net pozisyon üretmekte zorlanırken savunmaların üstünlüğü ve yapılan oyuncu değişiklikleri skoru değiştirmeye yetmedi. Sonuç olarak iki ekip de birer puanla sahadan ayrıldı.

NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 12. HAFTA MAÇINDA ISPARTA 32 SPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SOMASPOR İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI.