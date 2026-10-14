Isparta gülünü Çin’e taşıyan iş birliği 100 milyon izlenme getirdi

Çin yayını ve ulaşılan görünürlük:

Geçtiğimiz gül hasat sezonunda Çin'de yaşayan ve sosyal medya platformlarında toplam 40 milyon takipçisi bulunan Enes Demirbaş ile Çinli eşi Yan Zhang, Gülbirlik'ten canlı yayın açtı. Yayına konuk olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta gülünü ve gül ürünlerini doğrudan izleyici kitlesine anlattı.

Demirbaş, ortak yayının ortalamasının 100 milyon izlenmeye ulaştığını belirtti. Bu sonuç, Isparta gülünün Çinli izleyiciler nezdinde kısa sürede geniş bir görünürlük kazandığını gösterdi.

Gülbirlik ve yerel destek:

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan etkinliği değerlendirirken Başkan Başdeğirmen'in Isparta gülü ve üreticilerine verdiği desteği vurguladı ve Isparta ile Gülbirlik arasındaki iş birliğine teşekkür etti. Işıdan, Enes Demirbaş'ın ve ekiplerinin Gülbirlik'i ve şehri ziyaret etme talebiyle makamda bir araya geldiklerini aktardı.

Demirbaş, yayında tek başlarına olsalardı bu kadar geniş kitleye ulaşmalarının zor olduğunu ifade ederek Başkan Başdeğirmen'in desteğinin hem tanıtım hem de güven açısından belirleyici olduğunu söyledi. Ayrıca Uygur bölgesinde gül yetiştiğini ancak Isparta gülünün yükseklik, çeşit ve verimlilik açısından farklılık taşıdığını, bu yüzden Isparta'nın gül ürünlerinde öne çıktığını belirtti.

Tanıtım ve hedeflenen etkiler:

Başkan Şükrü Başdeğirmen, mayıs ayında Çin'deki sosyal medya platformları için yapılan çekime ve yayınlara katıldıklarını hatırlatarak bu tür tanıtımların Isparta'nın bilinirliğini artırdığını söyledi. Başdeğirmen, Çin'de güle verilen değere dikkat çekerek Isparta'nın ürettiği gül ürünlerinin Çinli tüketiciler tarafından sevildiğini ve Gülbirlik'in bu pazara önemli miktarda ihracat yaptığını vurguladı.

Başdeğirmen ayrıca amaçlarının Çin'de Isparta'nın tanıtımını güçlendirip turist çekmek ve ticari ilişkileri geliştirmek olduğunu belirtti. Bu birlik ve beraberliğin hem ticari hem turizm açısından daha ileri seviyelere taşınmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ziyaretin sonunda Enes Demirbaş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bir hediye takdim etti ve misafirler arasındaki iş birliğinin devam edeceği mesajı paylaşıldı.

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’İN TANITIM DESTEĞİ ISPARTA GÜLÜNÜ ÇİN’E TAŞIDI