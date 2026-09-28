Isparta itfaiyesi 312 yıllık mirasını sahada sürdürüyor

Isparta itfaiye haftasını belediye başkanıyla değerlendirdi:

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 312. yılı kapsamında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Hafta boyunca düzenlenen etkinlikler ve saha çalışmalarının değerlendirilmesinde, hem kurum içi gelişimler hem de sahadaki müdahalelerin bilançosu masaya yatırıldı.

itfaiyenin faaliyetleri ve sayısal bilançosu:

İtfaiye Müdürü Halil Gülderen, toplantıda kurumun son dönemdeki faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Müdür Gülderen, 2021 yılında modern hale getirilen itfaiye binasının mescid, yemekhane, koğuş ve garaj gibi olanaklarla personelin hizmetine sunulmasından dolayı başkana teşekkür etti.

Gülderen'in aktardığı verilere göre, ocak ayından bu yana toplam 310 yangın vakasına müdahale edildi; bunların arasında Muğla ve Antalya illerindeki orman yangınlarına yapılan müdahaleler de bulunuyor. Ayrıca ekipler yıl içinde yaklaşık 550 kurtarma vakasında görev aldı ve kurumlara, okullara yönelik toplam 187 eğitim düzenlendi. İşyeri ve resmi kurumlara sunulan yangın raporu sayısı ise 430 olarak kaydedildi. Müdürlüğün envanterinde 14 araç ve 84 personel bulunuyor.

başkanın değerlendirmesi ve teşekkürleri:

Başkan Şükrü Başdeğirmen, itfaiye personeline yaptığı konuşmada teşekkürü ve tebriki bir arada iletti. İtfaiye teşkilatının 312 yıldır toplum güvenliğine hizmet ettiğini hatırlatan Başdeğirmen, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı. Son yıllarda artan orman yangınlarının yarattığı tahribata dikkat çeken başkan, alınması gereken tedbirlerin belediye ve itfaiye iş birliğiyle en üst seviyeye taşınacağını belirtti.

Başdeğirmen, Isparta İtfaiye Müdürlüğü'nün sadece kent merkezinde değil, çevre köylerde ve uzak bölgelere yapılan müdahalelerle de etkin olduğunu söyledi. Geçen yıl ve bu yıl bölge dışındaki orman yangınlarına katılan ekiplerin ayrıca yangın bölgelerindeki canlıların korunmasına yönelik çalışmalara katkı sağladığını vurguladı.

Eğitime verilen önem de görüşmede öne çıkan başlıklar arasındaydı. Başkan Başdeğirmen, müdürlüğün yürüttüğü 187 eğitimin önemine değinerek, TOBB Lisesi İtfaiyecilik Bölümü'nden yetişen öğrencilerin stajlarının itfaiyede yapıldığını, böylece gençlerin hem teorik hem pratik eğitimle mesleğe hazırlandığını aktardı.

Toplantıda, itfaiye personelinin teçhizat ve eğitim seviyesinin yüksek olmasının sahadaki müdahalelerde belirleyici olduğu tekrarlandı ve bu kapasitenin korunup geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Başkan Başdeğirmen, kuruma yapılan katkılardan dolayı memnuniyetini dile getirip gelemeyen mesai arkadaşlarına selam iletilmesini istedi ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için başarı dileklerini iletti.

Görüşme, itfaiye çalışanlarının tecrübeleri, sahadaki ihtiyaçlar ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik önerilerin paylaşılmasıyla son buldu. İtfaiye haftası kapsamındaki programların, hem iç hizmet kalitesini yükseltmeye hem de halkı yangın ve afetlere karşı bilinçlendirmeye yönelik sürdürüleceği belirtildi.

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN: “İTFAİYEMİZ HAYATIN BİRÇOK ALANINDA VATANDAŞIMIZIN YANINDA”