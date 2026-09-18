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Isparta jandarmasından Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 300 gram metamfetamin, 1 gözaltı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın 18 Eylül'de Gönen'de düzenlediği operasyonda 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Isparta jandarmasından Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 300 gram metamfetamin, 1 gözaltı

operasyonun detayları:

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 18 Eylül tarihinde Gönen ilçesinde bir operasyon düzenledi.

ele geçirilen madde ve miktarı:

Operasyonda toplam 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen madde miktarı, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeledeki çalışmalarının somut bir sonucu olarak kaydedildi.

şüpheli ve gözaltı işlemi:

Operasyon sırasında yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili işlemler jandarma birimlerince sürdürülüyor.

ISPARTA&#039;NIN GÖNEN İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 300 GRAM METAMFETAMİN ELE...

ISPARTA'NIN GÖNEN İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 300 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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