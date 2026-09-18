Isparta jandarmasından Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 300 gram metamfetamin, 1 gözaltı

operasyonun detayları:
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 18 Eylül tarihinde Gönen ilçesinde bir operasyon düzenledi.
ele geçirilen madde ve miktarı:
Operasyonda toplam 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen madde miktarı, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeledeki çalışmalarının somut bir sonucu olarak kaydedildi.
şüpheli ve gözaltı işlemi:
Operasyon sırasında yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili işlemler jandarma birimlerince sürdürülüyor.
ISPARTA'NIN GÖNEN İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 300 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.
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