Isparta jandarmasından Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 300 gram metamfetamin, 1 gözaltı

operasyonun detayları:

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 18 Eylül tarihinde Gönen ilçesinde bir operasyon düzenledi.

ele geçirilen madde ve miktarı:

Operasyonda toplam 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen madde miktarı, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeledeki çalışmalarının somut bir sonucu olarak kaydedildi.

şüpheli ve gözaltı işlemi:

Operasyon sırasında yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili işlemler jandarma birimlerince sürdürülüyor.

ISPARTA'NIN GÖNEN İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 300 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.