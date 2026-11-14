Isparta narkotik ekipleri, 6 yıl 9 ay cezası bulunan şüpheliyi yakaladı

operasyon ve yakalanma:

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahsı tespit etti. Şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

teslim süreci:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, resmi prosedürler doğrultusunda ceza infaz kurumuna teslim edildi.

aranan suç ve hukuki durum:

Soruşturma kapsamında, şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olduğu ve cezasının 6 yıl 9 ay olduğu bilgisi korundu.

ISPARTA’DA HAKKINDA 6 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, YAKALANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.