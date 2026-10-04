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Isparta'da binlerce sentetik ecza ele geçirildi: iki şüpheli tutuklandı

Isparta polisi düzenlediği operasyonda 5 bin 656 sentetik ecza ve farklı uyuşturucular ele geçirdi; 3 kişiden 2’si tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 21:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Isparta'da binlerce sentetik ecza ele geçirildi: iki şüpheli tutuklandı

operasyonun kapsamı ve yürütülüşü:

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görev aldı. Yapılan eş zamanlı müdahaleler sonucunda şüpheli adres ve noktalarda arama gerçekleştirildi ve çok sayıda uyuşturucu madde ile sentetik ecza ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Aramalarda 5 bin 656 adet sentetik ecza, 85,5 gram sıvı sentetik kannabinoid, 1,71 gram esrar ve 0,75 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid bulundu. Ele geçirilen maddelerin türü ve miktarı, operasyonun kapsamını gösterirken, özellikle sentetik ecza miktarının yüksekliği dikkat çekti.

şüphelilerin işlemleri ve hukuki süreç:

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamların önüne sevk edildi. Bugün yapılan işlemler sonucunda bir şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, ele geçirilen maddelerin miktarının ve türünün, bölgedeki uyuşturucu tedarik zincirine ilişkin soruşturmanın önemini artırdığını belirtiyor. Soruşturma ve delil incelemeleri sürerken, emniyet güçleri benzer suçların önlenmesine yönelik denetimlerini sürdüreceklerini açıkladı.

ISPARTA’DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 BİN 656 ADET SENTETİK ECZA İLE...

ISPARTA’DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 BİN 656 ADET SENTETİK ECZA İLE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANIRKEN, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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