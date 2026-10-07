Isparta'da jandarmadan izinsiz kazılara operasyon: 30 sikke ve Osmanlı kılıcı bulundu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın son operasyonları

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda son 3 ay içinde 10 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda hem taşınabilir eser niteliğinde objeler hem de izinsiz kazılarda kullanılan çok sayıda ekipman bulundu.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 30 adet sikke, 1 adet Osmanlı subay kılıcı ve 2 adet kama yer alıyor. Ayrıca, izinsiz kazılarda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet dedektör, 3 adet darbeli matkap, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 2 adet kaya kırıcı kartuş, 60 metre elektrik kablosu ve 62 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

soruşturma ve adli işlem:

Olaylara karıştığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemeler ve izinsiz kazı ekipmanları üzerinden soruşturmayı derinleştiriyor; kültürel mirasın korunmasına yönelik denetimler ve operasyonların süreceği belirtildi.

Uzmanlar, izinsiz kazı ve kaçakçılığın hem arkeolojik dokuyu tahrip ettiğini hem de toplumun ortak mirasını yok ettiğini vurguluyor. Bu tür operasyonlar, hem eserlerin kayıt altına alınması hem de suç şebekelerine karşı caydırıcılık açısından önem taşıyor.

ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE SON 3 AYDA DÜZENLENEN 10 OPERASYONDA, 30 SİKKE, OSMANLI SUBAY KILICI VE ÇEŞİTLİ KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 20 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.