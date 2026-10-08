Isparta'da jandarmanın bir aylık operasyonu: 62 şüpheli ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonun kapsamı ve hedefi:

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında son bir aylık dönemde il genelinde çok sayıda operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda hem sokak satıcılarına hem de ticareti organize ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik adımlar atıldı. Ekiplerin takip ve müdahale süreçleri sonucunda çok sayıda madde ve delil ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda ele geçirilen başlıca maddeler arasında 313 gram metamfetamin, 1 kilo 637 gram kubar esrar, 155 gram bonzai, 6 gram eroin ile 176 adet sentetik ecza yer aldı. Ayrıca 9 kök kenevir, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bin 720 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bulundu.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 62 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, kalan 57 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan maddeler ve deliller soruşturmaya esas teşkil ederken, adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

Jandarma ekipleri, ele geçirilen maddelerin tür ve miktarlarına dikkat çekerek benzer suçların önlenmesine yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturmalar ve olası diğer bağlantıların araştırılması çalışmaları devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER