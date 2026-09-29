Isparta'da köyde saklanan ve 42 yıl 2 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İstihbarat ve tespit:
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışma ve takip sonucu, hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan toplam 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.'nin Uluborlu ilçesine bağlı İnhisar köyü'nde saklandığı tespit edildi.
Operasyonun yürütülmesi:
Jandarma ekiplerince planlanan operasyonla şahıs saklandığı yerde yakalandı. Yakalama işlemi sırasında ve sonrasında gerekli güvenlik ve hukuki tedbirler uygulandı, adli süreç başlatıldı.
Cezaevi teslimi:
Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından M.T., işlemlerin bitmesi ile birlikte Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA, HAKKINDA "ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI" SUÇUNDAN TOPLAM 42 YIL 2 AY 27 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN M.T. YAKALANDI.
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