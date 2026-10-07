Isparta'da sabitleme arızası nedeniyle tabut cenaze aracından yola düştü

Olayın gelişimi:

Isparta - Eğirdir yolunda, Isparta Şehir Hastanesi'nden Eğirdir ilçesine nakledilmek üzere yola çıkan cenaze nakil aracında bulunan tabutlardan biri, trafik ışıklarında durup hareket etme esnasında yerinden kayarak yola düştü. Araçta toplam iki cenazenin bulunduğu; düşen tabutun içinde erkek bir şahsa ait cenazenin yer aldığı bildirildi.

Müdahale ve teslimat:

Olayın hemen ardından görevli personel tarafından tabut yeniden cenaze nakil aracına alındı. Yolculuğun devam etmesinin ardından söz konusu cenaze ilgili yakınlarına teslim edildi ve olay sırasında başka bir yaralanma ya da kaza kaydedilmedi.

Neden ve güvenlik vurgusu:

İncelemede, tabutun kaymasına neden olarak sabitleme sistemi arızası tespit edildi. Bu tür taşımalarda kullanılan ekipmanların ve sabitleme düzeneklerinin düzenli kontrolü ve bakımının önemi, yaşanan olayla birlikte bir kez daha öne çıktı. Yetkililer ve ilgili birimlerce yapılacak değerlendirmeler, benzer olayların önlenmesine yönelik uygulamaları etkileyecektir.

Seyir halindeki cenaze aracından içinde cenaze bulunan tabut yola düştü