Isparta'da yol verme anı zincirleme kazaya dönüştü; motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Isparta'da zincirleme kaza

Isparta Yalvaç Çarşı mahallesi Hastane Caddesinde saat 19.10 civarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza anının ayrıntıları:

H. K. idaresindeki 42 AGN 704 plakalı araç Hastane Caddesinde seyir halindeyken, aniden yola çıkan yayalara yol vermek amacıyla durdu. Bu esnada aynı yönde ilerleyen E. S. idaresindeki 32 AEV 691 plakalı füme vrs marka 125 cc motosiklet arkadan çarptı. Çarpışma sırasında yine aynı yönde seyreden M. D. idaresindeki 32 ACC 512 plakalı otomobil de motosiklete arkadan çarparak zincirleme kazanın oluşmasına neden oldu.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

Motosiklet sürücüsü iki otomobil arasında sıkıştı; kaskı sayesinde daha ağır bir yara almadan kurtuldu. Yaralı sürücü, yakınlarının yardımıyla Yalvaç devlet hastanesine götürülerek tedbir amaçlı tedavi altına alındı. Kazada motosikletin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve ekipler tarafından kaza yerinden kaldırıldığı, sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin inceleme başlattığı kaydedildi.

ISPARTA'DA MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.