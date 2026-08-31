Isparta'da zafer coşkusu fener alayı ve Kubat konseriyle taçlandı

Kutlamalar ve fener alayı:

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıldönümü, Isparta’da geniş katılımla ve coşkuyla kutlandı. Gün boyunca düzenlenen resmi törenlerin ardından akşam programı Isparta Belediyesi önünden başlayan fener alayı yürüyüşüyle ilerledi. Organizasyon öncesinde Isparta Belediyesi tarafından katılımcılara fener ve Türk bayrağı dağıtıldı; ellerindeki bayraklarla vatandaşlar marşlar eşliğinde yürüdü.

fener alayı yürüyüşü:

Yürüyüş, Isparta Belediyesi önünden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na kadar sürdü. Protokol üyeleri ve binlerce Ispartalı yürüyüşe katılarak kutlamaya ortak oldu. Etkinlik sırasında kent merkezinde yoğun bir birlik ve beraberlik görüntüsü oluştu; katılımcılar marşlar söyleyip coşkuyla meydana ulaştı.

protokol ve katılım:

Fener alayı ve akşam programına Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve binlerce Ispartalı katıldı. Katılım, törenlerin ciddiyeti ile halkın coşkusunu bir araya getirdi.

Kubat konseri ve meydan coşkusu:

Fener alayının ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda sahneye çıkan ünlü sanatçı Kubat, Türk halk müziğinden eserler seslendirerek zafer coşkusunu doruğa çıkardı. Meydanı dolduran binlerce vatandaş, Kubat’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti ve konser boyunca coşku devam etti.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit, Isparta Belediyesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Ispartalılar adına sanatçıya çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Yardımcısı Macit, "Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in sizlere selamını getirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşku içerisinde kutluyoruz. Herkes tarafından sevilen ve sayılan sanatçımız Kubat, sizlere en güzel şarkılarını söylüyor. Coşkumuz ikiye katlanıyor. Ben kendilerine Isparta’mızda olmaları ve sizlerle buluşmaları nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Konser ve yürüyüş, Isparta’da birlik, beraberlik ve milli gurur duyguları eşliğinde tamamlandı. Gün boyu süren törenlerin ardından düzenlenen fener alayı ve Kubat konseri, 30 Ağustos’un anlam ve önemine uygun bir atmosferde halkın hafızasında kaldı.

ISPARTA’DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU FENER ALAYI VE KUBAT KONSERİYLE YAŞANDI