İspir'de yılların yol çilesi son buldu: Yedigöller grup yolu hizmete açıldı

İspir'de yol çalışmaları tamamlandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, zorlu coğrafi koşullara rağmen İspir ilçesindeki kırsal mahallelerdeki yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak bölgeyi modern ulaşım ağına dahil etti. Proje, hem ulaşım konforunu hem de Çoruh Vadisi'nin ekonomik hareketliliğini artırmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada Yedigöze, Yeşilyurt, Düzköy, Kaynakbaşı, Moryayla ve Çayırözü mahallelerini birbirine bağlayan Yedigöller Grup Yolu modern asfaltla kaplandı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı yıllardır süren ulaşım zorluklarına çözüm buldu ve mahalleler arası erişim kolaylaştı.

bölge halkının değerlendirmesi ve beklentileri:

Yerel sakinler ve bölge basını, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Vatandaşlar, zorlu arazi şartlarında yürütülen hizmetin takdire şayan olduğunu ve projenin bölgenin çehresini değiştirdiğini belirtti.

Bununla birlikte sürücüler ve mahalle sakinleri yaklaşan kış mevsimi öncesi önemli bir güvenlik talebinde bulundu. Güzergahın yüksek rakımlı ve dik uçurumlardan oluştuğuna dikkat çeken vatandaşlar, yol kenarlarındaki bariyer eksikliğinin giderilmesini istiyor.

Vatandaşların ifadeleri şöyle: "Yolumuz çok güzel oldu, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ancak en büyük eksiğimiz yol kenarlarındaki bariyer yetersizliğidir. Yolun birçok noktası yüksek uçurum barındırıyor. Önümüz kış; kar, buzlanma ve sisli havalarda bu yolda kaza riski oldukça yüksek. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçilmesi için tehlike arz eden bölgelerin bir an önce elden geçirilmesini ve demir korkuluk bariyerlerle güvenli hale getirilmesini talep ediyoruz."

Çoruh Vadisi'ndeki ulaşım konforunu yükselten yolun, bariyer çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tam güvenli hale gelmesi bekleniyor. Yerel yetkililerle yapılacak ek güvenlik düzenlemeleri, bölgeye ulaşımı daha emniyetli kılacak.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İSPİR İLÇESİNDEKİ ZORLU COĞRAFİ KOŞULLARA RAĞMEN KIRSAL MAHALLELERDEKİ YOL YAPIM VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. BÖLGE HALKININ YILLARDIR HASRETLE BEKLEDİĞİ STRATEJİK ÖNEME SAHİP YEDİGÖLLER GRUP YOLU, TAMAMLANARAK MODERN YÜZÜYLE HİZMETE AÇILDI.