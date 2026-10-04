Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

İspir'de yılların yol çilesi son buldu: Yedigöller grup yolu hizmete açıldı

Erzurum Büyükşehir, İspir'de Yedigöller Grup Yolu'nu tamamlayarak Yedigöze, Yeşilyurt, Düzköy, Kaynakbaşı, Moryayla ve Çayırözü'ne konforlu ulaşım sağladı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İspir'de yılların yol çilesi son buldu: Yedigöller grup yolu hizmete açıldı

İspir'de yol çalışmaları tamamlandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, zorlu coğrafi koşullara rağmen İspir ilçesindeki kırsal mahallelerdeki yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak bölgeyi modern ulaşım ağına dahil etti. Proje, hem ulaşım konforunu hem de Çoruh Vadisi'nin ekonomik hareketliliğini artırmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada Yedigöze, Yeşilyurt, Düzköy, Kaynakbaşı, Moryayla ve Çayırözü mahallelerini birbirine bağlayan Yedigöller Grup Yolu modern asfaltla kaplandı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı yıllardır süren ulaşım zorluklarına çözüm buldu ve mahalleler arası erişim kolaylaştı.

bölge halkının değerlendirmesi ve beklentileri:

Yerel sakinler ve bölge basını, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Vatandaşlar, zorlu arazi şartlarında yürütülen hizmetin takdire şayan olduğunu ve projenin bölgenin çehresini değiştirdiğini belirtti.

Bununla birlikte sürücüler ve mahalle sakinleri yaklaşan kış mevsimi öncesi önemli bir güvenlik talebinde bulundu. Güzergahın yüksek rakımlı ve dik uçurumlardan oluştuğuna dikkat çeken vatandaşlar, yol kenarlarındaki bariyer eksikliğinin giderilmesini istiyor.

Vatandaşların ifadeleri şöyle: "Yolumuz çok güzel oldu, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ancak en büyük eksiğimiz yol kenarlarındaki bariyer yetersizliğidir. Yolun birçok noktası yüksek uçurum barındırıyor. Önümüz kış; kar, buzlanma ve sisli havalarda bu yolda kaza riski oldukça yüksek. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçilmesi için tehlike arz eden bölgelerin bir an önce elden geçirilmesini ve demir korkuluk bariyerlerle güvenli hale getirilmesini talep ediyoruz."

Çoruh Vadisi'ndeki ulaşım konforunu yükselten yolun, bariyer çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tam güvenli hale gelmesi bekleniyor. Yerel yetkililerle yapılacak ek güvenlik düzenlemeleri, bölgeye ulaşımı daha emniyetli kılacak.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İSPİR İLÇESİNDEKİ ZORLU COĞRAFİ KOŞULLARA RAĞMEN KIRSAL...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İSPİR İLÇESİNDEKİ ZORLU COĞRAFİ KOŞULLARA RAĞMEN KIRSAL MAHALLELERDEKİ YOL YAPIM VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. BÖLGE HALKININ YILLARDIR HASRETLE BEKLEDİĞİ STRATEJİK ÖNEME SAHİP YEDİGÖLLER GRUP YOLU, TAMAMLANARAK MODERN YÜZÜYLE HİZMETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri Merkez Camii'ne temiz bir başlangıç sundu
images

Karadaş yolu yenilendi: Demirci'nin 12 mahallesine daha güvenli ulaşım
images

Sason'da güvenlik tanıtımı: jandarma standı festivalde ilgi odağı
images

Vezirköprü'de son görev: Kıbrıs gazisi Nevzat Yılmaz uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma motosiklet timleri KPSS adayını kapılar kapanmadan yetiştirdi

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı

Keban baraj gölünde amatör balıkçıların oltasına 30 kiloluk turna takıldı

Gökçeada’nın kayıp Atik Camii’si aslına uygun yeniden ihya ediliyor

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip