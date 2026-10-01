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İstanbul 2020, MÜSİAD EXPO 2026'da uluslararası ticari köprüler kurdu

İstanbul 2020 Başkan Vekili Ömer Faruk Kızılgüney, MÜSİAD EXPO 2026'da 114 ülkeden ziyaretçilerle yeni ticari iş birlikleri ve somut ön mutabakatlar sağladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

İstanbul 2020, MÜSİAD EXPO 2026'da uluslararası ticari köprüler kurdu

İstanbul 2020'nin MÜSİAD EXPO gündemi:

Ömer Faruk Kızılgüney, İstanbul 2020 Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 23-26 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 21. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı'nda yoğun temaslarda bulundu. Fuar süresince farklı ülkelerden iş insanları ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek uluslararası iş birliği ve yeni ticari bağlantı fırsatlarını değerlendirdi.

Fuarın ölçeği ve sektör çeşitliliği:

MÜSİAD EXPO 2026, 114 ülkeden 50 bini aşkın profesyonel ziyaretçi ile 70'ten fazla ülkeden 400'ün üzerinde uluslararası alım heyetini Türk sanayisiyle buluşturdu. Etkinlik, 25 bin metrekareyi aşkın alanda 370 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Fuarda inşaat ve yapı malzemeleri, makine, enerji, otomotiv, gıda, sağlık ve tekstil gibi geniş bir sektör yelpazesi temsil edildi; B2B görüşmeleri ve sektör buluşmalarında yabancı alım heyetlerinin ilgisi öne çıktı.

Kızılgüney'in görüşmeleri ve ön mutabakatlar:

Kızılgüney, fuarda yaptığı görüşmelerde Türk iş dünyasının ve özellikle inşaat ile mühendislik kabiliyetlerinin uluslararası pazarlardaki potansiyeline vurgu yaptı. Yatırımcıların somut projeler ve güvenilir taahhüt imkanlarına yönelik taleplerinin, görüşmeleri doğrudan ticari zemine taşıdığını belirtti. Kızılgüney, gerçekleştirilen temaslar sonucunda 'yeni iş bağlantılarının temellerinin atıldığını' ve hedef pazarlara yönelik somut ön mutabakatlara varıldığını ifade etti.

Fuarın kapanış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan de katılarak bir konuşma yaptı; kapanış gününde uluslararası iş birliği anlaşmalarının imzalanmasına yönelik programlar düzenlendi. İstanbul 2020 yetkilileri, etkinliğin Türkiye'nin üretim ve ticaret kapasitesini küresel pazarlarla buluşturan önemli bir platform olduğunu, fuarda oluşan ticari hareketliliğin yeni iş birlikleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Kızılgüney, fuar kapsamında yapılan görüşmelerde farklı ülkelerde geliştirilebilecek ortak projeler, yeni yatırım fırsatları ve hedef pazarlara yönelik iş birlikleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu belirterek, Türkiye'nin üretim ve yatırım gücünü küresel ölçekte temsil etmeye ve uluslararası iş birliklerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

23-26 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde tamamlanan MÜSİAD EXPO 2026, B2B görüşmeleri, uluslararası alım heyetleri ve sektör temsilcilerini bir araya getiren programlarla sona erdi.

ÖMER FARUK KIZILGÜNEY

ÖMER FARUK KIZILGÜNEY

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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