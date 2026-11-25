İstanbul'da akşam trafiği yoğunlaştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde akşam saatlerinde araç yoğunluğu arttı.
ölçüm ve zaman bilgisi:
Harita, trafik yoğunluğunu saat 18.20 itibarıyla yüzde 85 olarak gösterdi.
etkilenen güzergahlar ve vatandaşların durumu:
E-5 Karayolu Yenibosna'da araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar ise evlerine gitmekte güçlük yaşadı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI VERİLERİNE GÖRE TRAFİK YOĞUNLUĞU SAAT 18.20 İTİBARİYLE YÜZDE 85 OLARAK ÖLÇÜLDÜ.
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