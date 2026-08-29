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İstanbul bağlantılı iki operasyonda taşıyıcı ve torbacı cezaevine gönderildi

İstanbul'dan getirileceği belirlenen 1 kilo 150 gram Skunk ve Adapazarı'nda satışa hazır 15 gram metamfetamin ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul bağlantılı iki operasyonda taşıyıcı ve torbacı cezaevine gönderildi

İstanbul bağlantılı uyuşturucu operasyonunun detayları

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde iki ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda İstanbul kaynaklı taşıyıcı ile sokak satıcısı olarak adlandırılan torbacı yakalandı.

Sapanca operasyonu:

Gelen ihbar ve takip çalışmaları sonucunda, T.Z. (31) isimli şüphelinin İstanbul'dan Sapanca'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Şüpheli Sapanca ilçesinde takibe alındı ve Anadolu Otoyolu Sapanca mevkiinde durdurulduğu sırada aracın ön sağ camından attığı yastık içinden 1 kilo 150 gram Skunk maddesi bulundu ve ele geçirildi.

Adapazarı operasyonu:

Adapazarı'nda yürütülen çalışmada ise sokak satıcısı olarak tabir edilen N.M.S.A.G. (20) isimli şahıs takip edilerek yakalandı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, satışa hazır şekilde 17 parça halinde 15 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 3 adet kilitli poşet ve alüminyum folyo parçası ele geçirildi.

Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen maddeler ve deliller, soruşturmanın dosyasına eklendi.

İSTANBUL’DAN UYUŞTURUCU GETİRDİĞİ TESPİT EDİLEN BİR KİŞİ İLE TORBACI DİYE TABİR EDİLEN SOKAK...

İSTANBUL’DAN UYUŞTURUCU GETİRDİĞİ TESPİT EDİLEN BİR KİŞİ İLE TORBACI DİYE TABİR EDİLEN SOKAK SATICISI, POLİS EKİPLERİNCE ADAPAZARI VE SAPANCA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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