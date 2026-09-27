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İstanbul Boğazı'nda 15 savaş gemisiyle deniz kuvvetleri geçidi

Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yılı ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı; geçiş havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:29

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İstanbul Boğazı'nda 15 savaş gemisiyle deniz kuvvetleri geçidi

İstanbul Boğazı'nda deniz kuvvetleri geçidi

Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş gerçekleştirdi. Geçit töreni Boğaz'ın iki yakası boyunca ilerleyerek vatandaşların dikkatini çekti.

Geçidin ayrıntıları:

Gemiler, kent siluetinin eşlik ettiği bir güzergâhı takip etti. Nizamdaki ilk gemi, Beşiktaş Meydanı'nda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı. Geçiş esnasında kıyılarda toplanan halkın ilgisi ve teknelerle izleyenlerin görüntüsü dikkat çekti.

Olay yerinden ve sahadan yapılan çekimlere ek olarak, geçişin görüntüleri havadan da kayda alındı; bu görüntüler törenin deniz ve hava perspektiflerini bir arada yansıttı.

Tarihi arka plan:

Preveze Deniz Zaferi, 27 Eylül 1538'de Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının kazandığı önemli bir zafer olarak kayıtlarda yer alır. Bu zaferin yıl dönümü olan 27 Eylül, Türkiye'de Deniz Kuvvetleri Günü olarak anılıyor ve her yıl benzer törenlerle hatırlanıyor.

Bugünkü geçit töreni, hem tarihi vurgusuyla hem de deniz kuvvetlerinin görsel sunumuyla anma programının merkezi etkinliklerinden biri oldu; gemilerin düzenli ve koordineli birlikteliği törene katılanların beğenisini topladı.

PREVEZE DENİZ ZAFERİ’NİN 488’İNCİ YIL DÖNÜMÜ VE DENİZ KUVVETLERİ GÜNÜ KAPSAMINDA 15 GEMİNİN...

PREVEZE DENİZ ZAFERİ’NİN 488’İNCİ YIL DÖNÜMÜ VE DENİZ KUVVETLERİ GÜNÜ KAPSAMINDA 15 GEMİNİN KATILIMIYLA İSTANBUL BOĞAZI’NDA GEÇİT TÖRENİ İCRA EDİLDİ. GEMİLERİN BOĞAZ’DAN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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