Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

İstanbul boğazı'nda geçici trafik kesintisi: 289 metrelik 'Deyi Endurance' geçişi

İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı 289 metre uzunluğundaki 'Deyi Endurance' gemisinin geçişi nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

İstanbul boğazı'nda geçici trafik kesintisi: 289 metrelik 'Deyi Endurance' geçişi

İstanbul boğazı transit gemi trafiğine kapandı

İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı 'Deyi Endurance' isimli geminin geçişi nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı. Uygulama, söz konusu geminin güvenli geçişinin sağlanması amacıyla alındı.

geminin özellikleri:

Geçişe konu olan 'Deyi Endurance', 289 metre uzunluğunda ve Liberya bayraklı bir gemi olarak kayıtlara geçti. Bu ölçüler, boğaz geçişlerinde özel düzenlemeler gerektirebiliyor.

etkisi ve uygulama:

Kapanma kararıyla birlikte transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu; diğer gemilerin bekletildiği veya alternatif düzenlemelerin yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili yetkili mercilerin yönlendirmesiyle geçişin tamamlanmasının ardından trafik normale dönecek.

İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı ‘Deyi Endurance’ isimli 289 metre uzunluğundaki geminin geçişi...

İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı ‘Deyi Endurance’ isimli 289 metre uzunluğundaki geminin geçişi için transit gemi geçişi trafiğine kapatıldı

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'nın yedi asırlık sofrası: hafızayı besleyen gastronomi yolculuğu
images

Bursa, üniversite ile sanayiyi buluşturan uygulamalı eğitimin pilot üssü oluyor
images

Karabük’e 77 yeni hekim kadrosu tahsis edildi
images

Komşuların vedası: zeytinburnu otobüs kazasında yaşamını yitiren Mürvet Tolon de...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da akşam fırtınası çatıyı yerinden söktü, trafikte kısa süreli aksama

Uçaktan Türkçe selam: Rafael Leao'dan Galatasaray taraftarına ilk mesaj

Kilis'te sabah sağanağı ve sis trafikte dikkat gerektirdi

Siber ağda eş zamanlı operasyon: 35 gözaltı, 13 tutuklama

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı