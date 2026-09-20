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İstanbul Boğazı'nda görsel şölen: yüzlerce jet skiden yaza veda

Jet Ski Türkiye'nin Fenerbahçe Dalyan'dan başlayan konvoyu, Kız Kulesi önlerinde renkli görüntüler oluşturarak İstanbul Boğazı'nda yaz sezonuna veda etti.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 20:10

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EDİTÖR: Serkan Varol

İstanbul Boğazı'nda görsel şölen: yüzlerce jet skiden yaza veda

İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni:

Jet Ski Türkiye, Türkiye'nin en büyük jet ski topluluğu olarak yaz sezonunu İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir geçişle kapattı. Etkinlik sabahın erken saatlerinde Fenerbahçe Dalyan marinasında toplanan onlarca jet ski meraklısının katılımıyla başladı. Katılımcılar Marmara Denizi'nden birleşik bir konvoy halinde Boğaz'a giriş yaptı.

Konvoyun rotası ve görüntüler:

Toplu çıkış sonrası konvoy Kız Kulesi önlerinde renkli ve dinamik görüntüler oluşturdu. Anadolu yakası kıyı şeridini takip eden sürüş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kadar devam etti. Etkinlik sırasında ilerleyen jet skiler ve kıyıda toplanan vatandaşların ilgisi, sahnedeki canlı kareleri güçlendirdi.

Halkın ilgisi ve görsel kayıtlar:

Sahildeki izleyiciler ve Boğaz'dan geçen tekneler, Türk bayraklarıyla eskort edilen konvoyu ilgiyle takip etti. Oluşan görsel şölen dronla kaydedilerek etkinliğin farklı açılardan belgelenmesi sağlandı. Hem karadan hem denizden izleyenlerin ilgisi organizasyonun etkisini artırdı.

Jet Skİ Türkiye'nin düzenlediği bu tür toplu etkinlikler, kulübün büyüklüğünü ve topluluk ruhunu ortaya koyuyor; aynı zamanda İstanbul Boğazı'nın turistik ve sosyal dokusuna renk katan anlar sunuyor. Katılımcılar, sezonu böylece bayraklar ve hareketli konvoy eşliğinde uğurladı.

TÜRKİYE&#039;NİN EN BÜYÜK JET SKİ TOPLULUĞU JET SKİ TÜRKİYE, İSTANBUL BOĞAZI’NDA ORGANİZE EDİLEN YAZA...

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK JET SKİ TOPLULUĞU JET SKİ TÜRKİYE, İSTANBUL BOĞAZI’NDA ORGANİZE EDİLEN YAZA VEDA ETKİNLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BOĞAZ GEÇİŞİ YAPTI. FENERBAHÇE DALYAN'DAN YOLA ÇIKAN JET SKİLERİN KIZ KULESİ VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞLERİNDE OLUŞTURDUKLARI GÖRSEL ŞÖLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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