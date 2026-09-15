İstanbul Fatih'te işhanındaki döviz bürosunda silahlı çatışma: iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Olayın yaşandığı yer ve ilk bilgiler

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Sofçuhan İşhanı içindeki bir döviz bürosunda silahlı bir kavga çıktı. Olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gelişmelerin ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi ve olayla ilgili çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, bir şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Soruşturmanın kapsamı:

Olayla ilgili resmi makamlar inceleme başlattı. Soruşturmayı yürüten birimler, olayın nedenini ve nasıl gerçekleştiğini belirlemeye yönelik delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik önlemleri ve sonrası:

Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, soruşturma ilerledikçe elde edilecek bulgular kamuoyu ile paylaşılacak. Olayın arka planına ilişkin değerlendirmeler yetkili merciler tarafından yapılacak.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ