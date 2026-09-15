Dolar 48,6518 +0,02%
Euro 56,1500 +0,11%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.767,63 -0,14%
EUR/USD 1,1539 -0,02%
Brent Petrol 108,23 -0,48%
--°

İstanbul Fatih'te işhanındaki döviz bürosunda silahlı çatışma: iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı; bir şüpheli yakalandı, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul Fatih'te işhanındaki döviz bürosunda silahlı çatışma: iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Olayın yaşandığı yer ve ilk bilgiler

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Sofçuhan İşhanı içindeki bir döviz bürosunda silahlı bir kavga çıktı. Olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gelişmelerin ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi ve olayla ilgili çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, bir şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Soruşturmanın kapsamı:

Olayla ilgili resmi makamlar inceleme başlattı. Soruşturmayı yürüten birimler, olayın nedenini ve nasıl gerçekleştiğini belirlemeye yönelik delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik önlemleri ve sonrası:

Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, soruşturma ilerledikçe elde edilecek bulgular kamuoyu ile paylaşılacak. Olayın arka planına ilişkin değerlendirmeler yetkili merciler tarafından yapılacak.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi
images

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı
images

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düşt...
images

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi