İstanbul Havalimanı 4. pistle hizmet kapasitesini ve ülkenin bağlantı gücünü büyütüyor

İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist hizmete girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda açılışı yapılan 4. ana pist ve ilave yatırımların töreninde, projenin ülke için stratejik önemini ve hizmet kalitesine sağlayacağı katkıları değerlendirdi. Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın şehir için "dev bir eser" olduğunu belirterek, yatırımların küresel bağlantı gücünü daha da artıracağını vurguladı.

yatırımların ulaşım ve ekonomi üzerindeki etkisi:

Erdoğan, 4. ana pistin özellikle genel havacılık operasyonları, taksi ve bekleme süreleri ile iniş-kalkış emniyeti üzerinde doğrudan etkisi olacağını söyledi. Yeni pistin 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu, yatırım değerinin ise 890 milyon avro olduğunu aktardı. Bu yatırımla İstanbul Havalimanı'ndaki toplam pist sayısı 6’ya çıkıyor.

Havalimanında sağlanacak zaman, yakıt ve emisyon tasarruflarının yanı sıra olumsuz hava koşullarında operasyonel çeşitliliğin ve zamanında kalkış oranlarının artacağı belirtildi. Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın sadece bir ulaşım noktası olmadığını, aynı zamanda büyük bir saha içi ekonomi olduğunu söyledi: burada şu anda 102 bin kişinin çalıştığını, bin 100’ün üzerinde ticari işletme bulunduğunu ve istihdam etkisinin 300 binin üzeri olduğunu kaydetti. Havalimanının Türkiye ekonomisine katkısının milli gelirin yaklaşık %2,2’si yani 24,2 milyar dolar seviyesinde olduğu vurgulandı.

haklı çıkarılan eleştiriler ve kırılan rekorlar:

Erdoğan konuşmasında, İstanbul Havalimanı inşa edilirken yapılan eleştirilere değindi; muhalefetin, kuş göç yollarından rüzgâra kadar farklı gerekçelerle projeyi eleştirdiğini hatırlattı ve tüm bu itirazların gerçeğe dönüşmediğini söyledi. "'Uçak inmez' dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor" ifadelerini kullandı.

Havalimanı geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısında Avrupa'da 2., dünyada 8. sıraya yerleşti. Temmuz ayında tek başına 8 milyon 150 bin yolcuya ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı ünvanını aldı; 16 Ağustos'ta günlük 291 bin yolcu ile Türkiye ve Avrupa rekoru, 30 Ağustos'ta ise bin 787 uçuşla tüm zamanların günlük uçuş rekoru kırıldı. Nisan 2025'te hayata geçirilen üçlü bağımsız paralel operasyonla havalimanı, dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş-kalkış yapılabilen merkezler arasına girdi.

Ayrıca havalimanının yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da önemli performans sağladığına dikkat çekildi. Erdoğan, bu başarıların yatırım kararlarını ve işletme modelini doğruladığını söyledi.

ulusal bağlantı ağındaki ilerleme ve hedefler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin coğrafi avantajına dikkat çekerek, 67 ülkeden 1,5 milyar kişinin dört saatlik uçuşla ülkeye ulaşabildiğini hatırlattı. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e yükseldiğini, imzalanan hava ulaştırma anlaşması sayısının 81'den 175'e, dış hat nokta sayısının ise 50 ülkede 60 noktadan 133 ülke 356 noktaya çıktığını belirtti. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla aktif havalimanı sayısının 60'a ulaşacağı bildirildi.

Erdoğan, 2002'de iç ve dış hatlarda olan 34,5 milyon yolcunun 2025'te 247 milyon eşiğini geride bıraktığını, 2026'nın ilk 8 ayında ise ülke genelinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısının 167,5 milyon'u aştığını kaydetti. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıran metro projelerinden de söz ederek, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'nin tamamlanıp hattın 69 kilometreye ulaştığını aktardı.

gelecek vizyonu ve ekonomik beklentiler:

Erdoğan, 2030 hedeflerine dair, İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolar gelir hedefine ulaşmayı öngördüklerini söyledi. Bölgedeki istikrarın yeniden sağlanması halinde havalimanının daha da ön plana çıkacağını belirtti. Konuşmasında, yatırımları eleştirenlere karşı projelerin başarısının en iyi cevabı verdiğini ifade ederek, bundan sonra "eser yarışının" ve "vizyon yarışının" öne çıkacağını savundu.

Son olarak Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na yapılan her 1 liralık yatırımın ekonomiye 5,6 lira olarak geri döndüğünü ve her 1 kişilik doğrudan istihdamın ülke genelinde ortalama 5 kişilik iş gücü etkisi ürettiğini belirterek, yeni yatırımlardan geri durmayacaklarını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TÜRKİYE SİVİL HAVACILIKTA ŞAMPİYONLAR LİGİNE ÇIKARAK GÜCÜNE GÜÇ KATMIŞTIR" DEDİ.