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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde, dünya listesinde ilk beşte yer aldı

EUROCONTROL verilerine göre 7-13 Eylül'de İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1.643 uçuşla Avrupa lideri, 829 kalkışla dünyada 5'inci oldu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde, dünya listesinde ilk beşte yer aldı

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde, dünya listesinde ilk beşte yer aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL'ün 17 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirerek İstanbul Havalimanı'nın 7-13 Eylül dönemindeki performansını açıkladı. Bakan Uraloğlu, hem Avrupa hem de küresel ölçekte öne çıkan verileri paylaştı.

Avrupa'da liderlik ve karşılaştırma:

EUROCONTROL verilerine göre İstanbul Havalimanı, 7-13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 1.643 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul'u, günlük ortalama 1.413 uçuş ile Amsterdam ve 1.407 uçuş ile Paris Charles de Gaulle takip etti. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığını belirtti.

Ayrıca Antalya Havalimanı da bu dönemde günlük ortalama 969 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı.

Küresel ve ülke bazlı değerlendirme:

Küresel ölçekte İstanbul Havalimanı, 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkış ile dünyanın en yoğun ilk 5 havalimanı arasına girdi. Bakan Uraloğlu bu sonucu ülke havacılığının konumu açısından önemsediklerini ifade etti.

Ülke bazında ise Türkiye, günlük ortalama 4.191 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı. Türkiye'nin günlük ortalama uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttığı kaydedildi.

Bakanlığın paylaştığı bu veriler, ilgili dönemde hem iç hat hem dış hat hareketliliğinin yoğun olduğunu ve İstanbul Havalimanı'nın bölgesel ile küresel bağlantı noktası olarak öneminin sürdüğünü gösteriyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, İSTANBUL HAVALİMANI’NIN 7-13 EYLÜL DÖNEMİNDE...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, İSTANBUL HAVALİMANI’NIN 7-13 EYLÜL DÖNEMİNDE GÜNLÜK ORTALAMA BİN 643 UÇUŞLA AVRUPA’NIN EN YOĞUN HAVALİMANI OLDUĞUNU BELİRTEREK KÜRESEL ÖLÇEKTE İSE GÜNLÜK ORTALAMA 829 KALKIŞLA DÜNYADA 5’İNCİ SIRAYA YERLEŞTİĞİNİ BİLDİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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