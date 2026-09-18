İstanbul havalimanı ekonomik etkisiyle büyüyor, Erdoğan 84,5 milyon yolcuya vurgu yaptı

İSTANBUL - (İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor' sözleriyle yatırımın ve işletmenin performansına dikkat çekti.

Açılış ve yatırımlar:

Konuşmada geçen yılın trafik rakamlarına işaret eden Cumhurbaşkanı, havalimanının 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'da 2. sıraya yerleştiğini belirtti. Törende hizmete alınan 4. pist ve ilave yatırımların, kapasite artışı ve operasyonel akışın iyileştirilmesi açısından belirleyici olacağı vurgulandı.

Eleştirilere yanıt ve gelecek vizyonu:

Erdoğan, eleştirilere tepki göstererek 'Yapıcı eleştiriler yapmak yerine yıkmanın engellemenin peşinde oldular. Dediklerinin tamamı fos çıktı' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır' diyerek sektörün kazandığı ivmeyi özetledi ve 'bundan sonra Türkiye'de eser, vizyon yarışacak' mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanının konuşmasında İstanbul Havalimanı için yapılan 'dev bir saha içi ekonomidir' tanımı, tesisin yalnızca yolcu trafiği değil, bölgesel ekonomik etkinlik ve yatırım çekiciliği açısından taşıdığı önemi işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolculuğa ev sahipliği yaparak Avrupa'da 2. sıraya yerleşti"