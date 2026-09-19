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İstanbul havalimanı'na doğu-batı ekseninde dördüncü pist devreye girdi

İstanbul Havalimanı'nın doğu-batı eksenindeki 4. pist, 2.820x45 m ve 900 milyon Euro yatırımla açıldı; doğu ve iç hat uçuşlarında esneklik ve daha hızlı aprona yanaşma sağlayacak.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:42

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İstanbul havalimanı'na doğu-batı ekseninde dördüncü pist devreye girdi

İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist hizmete girdi

İstanbul Havalimanı'nın dördüncü ana pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenin ardından resmen devreye alındı. Mevcut üç pistten farklı olarak doğu-batı doğrultusunda inşa edilen yeni pist, havalimanının çeşitli rüzgar koşullarında operasyonel esnekliğini artırmayı hedefliyor.

pistin fiziksel özellikleri ve beklenen operasyonel etkileri:

Yeni pistin uzunluğu 2.820 metre, genişliği 45 metre olarak açıklandı. Proje kapsamında yapılan yatırımın tutarı ise yaklaşık 900 milyon Euro olarak verildi. Yetkililer, pistin doğu yönlü kalkışlara ve iç hat seferlerine doğrudan hizmet vereceğini; böylece bekleme sürelerinin azalacağını, uçakların aprona daha hızlı yanaşacağı ve yolcu indirme-bindirme süreçlerinin hızlanacağını vurguladı.

Mevcut üç pistin birbirinden bağımsız şekilde iniş ve kalkışlara hizmet verdiğini hatırlatan Pilot Stratejist Mehmet Seyyit Türker, yeni pistin devreye alınmasıyla özellikle iç hat ve doğuya yapılan uçuşlarda gecikmelerin azalacağını ve meydanın verimliliğinin yükseleceğini belirtti. Türker, daha kısa apron sürelerinin dünya standartlarında işletme karlılığı için kritik olduğunu söyledi.

saha verileri, iddialar ve siyasi değerlendirmeler:

Türker, İstanbul Havalimanı'nın son dönemdeki performansına dair rakamları paylaştı: 2025 ve 2026 yıllarında Avrupa'da birincilikler elde edildiği, meydandan 340 farklı noktaya uçuş yapıldığı, 110 hava yolu şirketi tarafından kullanıldığı ve yaklaşık 300 bin kişinin istihdam edildiği ifade edildi. Geçen yıl elde edilen gelirin ülke milli gelirinin yaklaşık %2.2'sine denk geldiği ve bunun yaklaşık 24 milyar dolar olduğu, 2030 öngörülerinde bu rakamın 45-50 milyar dolar civarına ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Ayrıca Türker, İstanbul Havalimanı'nın günlük iniş-kalkış ve yolcu hareketliliğinde İngiltere Heathrow, Paris, Frankfurt ve Amsterdam meydanlarını geride bıraktığı yönündeki değerlendirmesine yer verdi. Türker, uçakların aprona hızlı yanaşmasının ve 45 dakikayı aşmayan indirme-bindirme sürelerinin havayolu işletmelerinin karlılığı için hayati önemde olduğunu vurguladı.

Siyaset ve proje tartışmalarına da değinen Türker, pistin konumu ve rüzgar koşulları üzerinden eleştiri getiren muhalefet kesimlerine yönelik olarak 'Türkiye'nin muhalefeti milli meselelere duyarlı değil' değerlendirmesinde bulundu. Türker, milli konularda danışmanlık eksikliğinin yanlış değerlendirmelere yol açtığını savundu ve havalimanının ülke için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Konuşmasında savunma sanayiine ilişkin gözlemlerini de paylaşan Türker, yerli üretimde kaydedilen ilerlemelere atıfta bulunarak TUSAŞ örnekleri olan Aksungur, Kızılelma ve Kaan gibi projeleri anımsattı. Türker, İHA ve SİHA alanındaki gelişmelerle hava savunmasında yerlilik oranının yüksek seviyelere yaklaştığını ifade etti ve 'Türkiye olmaz ise dünya olmaz' şeklindeki vurgusunu yineledi.

Yetkililer, yeni pistin işletmeye alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nın hem kapasite yönetiminde hem de uçuş akışlarının esneklik kazanmasında somut iyileşmeler beklediklerini; bunun da hem yolcu deneyimine hem de havayolu şirketlerinin operasyonel verimliliğine olumlu yansıyacağını belirtiyor.

PİLOT STRATEJİST KIZIL ELMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANI MEHMET SEYYİT TÜRKER

PİLOT STRATEJİST KIZIL ELMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANI MEHMET SEYYİT TÜRKER

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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