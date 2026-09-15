İstanbul Havalimanı'nda 51,5 kilo kokain ele geçirildi, pilot kıyafetli zanlı aranıyor

Olayın seyri

İstanbul Havalimanı'nda önceki gün Gümrük Muhafaza ekipleri, Meksika'dan Türkiye'ye gelen Orlando Antonio Vıana Florez isimli şahsı şüphe üzerine durdurdu. Bagaj incelemesinde, 23 paket halinde toplam 26 kilo 340 gram kokain tespit edildi.

Operasyon ve tespitler:

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle, şahısla bağlantılı olduğu belirlenen Andres Felipe Hıncapıe Arango ile havalimanından pilot kıyafetiyle çıktığı tespit edilen Ivan Enrique De Castro Hernandez'in bölgeden ayrıldığı belirlendi. Ekipler, zanlıların izini sürdü ve bağlantılarını açığa çıkarmaya yönelik çalışma başlattı.

Oteldeki bulgu ve gözaltılar:

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Andres Felipe Hıncapıe Arango'nun bir otelde Meksika uyruklu Roberto Carlos Serrano Astorga ile buluştuğu ve bir valizi teslim ettiği tespit edildi. Otelde yapılan aramada valiz içinde 25 kilo 160 gram kokain ele geçirildi. Böylece toplam ele geçen uyuşturucu miktarının 51 kilo 500 gram olduğu, piyasa değerinin ise yaklaşık 206 milyon TL olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili yapılan operasyonlarda toplam üç kişi gözaltına alındı; yakalanan iki zanlı tutuklandı ve Andres Felipe Hıncapıe Arango da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ekiplerin, havalimanından pilot kıyafetiyle ayrıldığı görüntülenen zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ELE GEÇİRİLEN 206 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ 51 KİLO 500 GRAM UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ ARANAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DAHA YAKALANDI