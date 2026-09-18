İstanbul havalimanı'nda çıta yükseldi: günlük uçuş sayısında yeni rekor

Erdoğan'dan açılış töreninde havalimanı vurgusu

İSTANBUL - (İHA) Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor" ifadelerini kullandı ve havalimanının elde ettiği başarıları yineledi.

Konuşmasında İstanbul Havalimanı’nın bölgesel etkisine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "İstanbul Havalimanı’mız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı" dedi.

günlük uçuş rekoru:

Erdoğan, ele aldığı veriyi vurgulayarak, "Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı" şeklinde konuştu. Bu sayı, törende öne çıkarılan ve havalimanının operasyonel başarısını gösteren temel metrik olarak sunuldu.

eleştiri ve siyasi mesajlar:

Törende muhalif kesimlere yönelik eleştirilerini de sürdüren Erdoğan, "Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir" diyerek yatırım süreçlerine engel olmaya çalışanlara tepki gösterdi.

4. pistin ve ilave yatırımların açılışının, havalimanının günlük sefer kapasitesini güçlendirmeye dönük adımlardan biri olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı'nın konuşması, açılışı yapılan yatırımların işletme ve bölgesel ulaşım açısından önemini yeniden gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor"