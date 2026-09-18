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İstanbul havalimanı'nda çıta yükseldi: günlük uçuş sayısında yeni rekor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. pist ve ilave yatırımlar açılışında İstanbul Havalimanı'nın tek günde 1787 uçuşla Türkiye ve Avrupa gündeminde olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Caner Şahin

İstanbul havalimanı'nda çıta yükseldi: günlük uçuş sayısında yeni rekor

Erdoğan'dan açılış töreninde havalimanı vurgusu

İSTANBUL - (İHA) Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor" ifadelerini kullandı ve havalimanının elde ettiği başarıları yineledi.

Konuşmasında İstanbul Havalimanı’nın bölgesel etkisine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "İstanbul Havalimanı’mız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı" dedi.

günlük uçuş rekoru:

Erdoğan, ele aldığı veriyi vurgulayarak, "Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı" şeklinde konuştu. Bu sayı, törende öne çıkarılan ve havalimanının operasyonel başarısını gösteren temel metrik olarak sunuldu.

eleştiri ve siyasi mesajlar:

Törende muhalif kesimlere yönelik eleştirilerini de sürdüren Erdoğan, "Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir" diyerek yatırım süreçlerine engel olmaya çalışanlara tepki gösterdi.

4. pistin ve ilave yatırımların açılışının, havalimanının günlük sefer kapasitesini güçlendirmeye dönük adımlardan biri olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı'nın konuşması, açılışı yapılan yatırımların işletme ve bölgesel ulaşım açısından önemini yeniden gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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