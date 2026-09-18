İstanbul havalimanı'nda doğu-batı eksenli dördüncü ana pist hizmete girdi

yeni doğu-batı pistinin açılışıyla operasyonel kapasite artıyor

İstanbul Havalimanı’nda beton olarak inşa edilen ve 2 bin 820 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe sahip dördüncü ana pist törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı açılışla devreye alınan pist, havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olma özelliğini taşıyor ve işletmeye alınmasıyla birlikte toplam pist sayısı 6 olarak kayıtlara geçti.

dördüncü pistin teknik ve operasyonel katkıları:

Yeni pist, kuzey-güney doğrultusundaki mevcut üç ana pisti tamamlayıcı nitelikte. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açılışta, "Ve şimdi huzurlarınızda, küresel hava ulaşımında dünya lideri konumundaki İstanbul Havalimanımızın dördüncü pistini devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, hâlihazırda kuzey-güney doğrultusunda bulunan üç ana pistle hizmet veren havalimanımızda, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki doğu-batı yönlü pisti devreye alarak tarihi bir başarıya imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer yeni pistin özellikle iç hat ve doğu yönlü uçuşlarda taksi sürelerinin ve uçakların havada bekleme sürelerinin azaltılmasına katkı sağlayacağını, farklı hava şartlarında operasyonel esnekliği artıracağını ve hangar alanlarına yakın konumu sayesinde genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine imkan tanıyacağını belirtiyor.

havalimanının büyüme rotası ve uluslararası bağlantılar:

İstanbul Havalimanı, 110’un üzerinde hava yolu şirketi ile iş birliği yapıyor ve 340’tan fazla destinasyona bağlantı sağlıyor. Havalimanı Nisan 2025’te Avrupa’da ilk kez üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabilmesine imkan tanıyan Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu'nu başlatmıştı; dördüncü pistin devreye alınmasıyla bu tür yüksek yoğunluklu operasyonların yönetimi daha da güçlenecek.

Uraloğlu açılış konuşmasını, "Doğu-batı yönünde inşa edilen dördüncü pistimiz, bu gelişim sürecinin en güncel aşamasını oluşturacak. Yeni pistimiz, İstanbul’un küresel havacılıktaki iddiasını daha da yükseğe taşıyacak, ülkemizin bayrağını gökyüzünde daha güçlü bir şekilde dalgalandıracak ve metropolümüzün kapılarını çok daha geniş ufuklara açacaktır" sözleriyle sürdürdü ve yatırım vurgusu yaparak, "Cumhurbaşkanım, güçlü liderliğinizle Türkiye Yüzyılı’nda yatırımlarımızı ve eserlerimizi bir bir milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Sizin bu kararlı duruşunuz ve durmak bilmeyen çalışma azminiz bizlere de ilham kaynağı oluyor. Daha büyük hedeflere yürümeyi kendimize görev addediyoruz" dedi.

Yeni pistin hizmete alınmasıyla İstanbul Havalimanı’nın operasyonel kapasitesinin, esnekliğinin ve uçuş trafiğini yönetme kabiliyetinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Pist, hem yoğun dönemlerde trafik yönetimine katkı sağlayacak hem de havalimanının genel büyüme stratejisinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakan Uraloğlu: "2 bin 820 metre uzunluğundaki yeni pistle toplam pist sayısı 6'ya yükseldi"