İstanbul havalimanı'nda görünmez yük: korse ve bacaklara gizlenen 8 kilo 250 gram metamfetamin

Olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında havalimanı içinde yürüttükleri çalışmada şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı. Olay, 9 Ekim Cumartesi günü meydana geldi.

Takip sonucu durdurulan şahıslar, dış hatlar gümrük yolcu karşılama çıkışında durdurularak üst aramasına tabi tutuldu. Yapılan detaylı aramada şahısların giysi ve vücut bölgelerine gizlenmiş paketler tespit edildi.

Aramada ele geçirilenler:

Polis ekiplerinin incelemesinde, korse yelek içerisine ve bacak bölgelerine gizlenmiş 25 parça halinde toplam 8 kilo 250 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler olarak kayıtlara geçen S.S.A. ve A.H.Z. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Soruşturmanın kapsamı:

Konuyla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. Emniyet kaynakları, olayın havalimanı güvenlik prosedürleri çerçevesinde değerlendirildiğini ve ele geçirilen maddelerin kökeni ile tedarik zincirine yönelik araştırmanın devam ettiğini aktarıyor.

Olay, havalimanı içinde gerçekleştirilen rutin istihbarat ve fiziksel denetim çalışmalarının sonuç verdiğini gösterirken, güvenlik birimlerinin benzer yöntemlerle gerçekleştirilen kaçakçılık olaylarına karşı tetikte olduğu vurgulanıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA POLİS EKİPLERİNİN TAKİBE ALDIĞI 2 ŞÜPHELİNİN YAPILAN ÜST ARAMASINDA, KORSE YELEK VE BACAK BÖLGELERİNE GİZLENMİŞ HALDE 8 KİLO 250 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR.