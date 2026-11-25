operasyonun detayları:

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen narkotik uygulaması kapsamında 24 Kasım tarihinde İstanbul Havalimanı'nda kontroller yapıldı. İnceleme, İran Airtour Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın bagajlarında gerçekleştirildi.

X-ray taramalarında şüpheli yoğunluk tespit edilen iki valiz, uçuşun inişinin ardından detaylı arama için ayrıldı. Bu valizlerin kayıtları üzerinde bulunan isimlerden birinin Tayyebeh Ghaffarikhoei olduğu belirlendi; zanlı ile birlikte hareket ettiği tespit edilen diğer kişinin ise Hanieh Honarvar Rahmani olduğu kaydedildi.

ele geçirilen madde ve tespit yöntemleri:

Yapılan aramalarda, çeşitli ebatlardaki tekstil ürünlerine emdirilmiş halde uyuşturucu madde bulundu. İlk saha incelemelerinde maddenin metamfetamin olduğu değerlendirildi.

Madde, endüstriyel terazide tartıldığında toplam brüt ağırlık olarak 20 kilo 120 gram olarak kaydedildi. Uyuşturucu test kitiyle yapılan analiz ise maddenin metamfetamin olduğunu doğruladı.

hukuki süreç ve piyasa değeri:

Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında tespit edilen iki İran vatandaşı hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Yetkililer, valizlere ilişkin bulguların ve yapılan tespitlerin soruşturmanın temelini oluşturduğunu belirterek, adli sürecin ilerlemesine göre ek işlemlerin yapılacağını aktardı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA İRAN’DAN GELEN UÇAKTA YAPILAN NARKOTİK KONTROLLERİNDE, TEKSTİL ÜRÜNLERİNE EMDİRİLMİŞ HALDE TOPLAM 20 KİLO 120 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.